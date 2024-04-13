Бабиков о победе в сингл-миксте с Гореевой: «Наверное, посмотрели на меня вчерашнего и решили дать мне самую сильную девушку, чтобы я хоть как‑то догреб до финиша»

Гореева и Бабиков прокомментировали победу в сингл-миксте на Кубке Содружества.

«Настраивала себя работать жестко с первого круга, потому что дистанция короткая. Скольжение было мне в плюс сегодня, я выносливый спортсмен, моей задачей было сегодня вымотать стрелков. Наверное, получилось, я сегодня очень хорошо стреляла для себя, вот бы завтра так было.

В 2016 году я очень стеснялась подойти к Антону (Бабикову) сфотографироваться, спустя восемь лет мы с ним в команде выиграли сингл‑микст», – сказала в эфире «Матч ТВ».

«Они, наверное, посмотрели на меня вчерашнего и решили дать мне в сингл самую сильную девушку, чтобы я хоть как‑то догреб до финиша. Не сказал бы, стрелял очень быстро, на последнем этапе пытался абстрагироваться и бороться с самим собой», – отметил .

– Как отреагировали на то, что вас поставили в пару в сингл‑миксте?

– Мне было жаль Анастасию, что ее поставили со мной. Я знал, что ее стрельба в спринте – это не клеймо. Знал, что она может исправить это. Мне свои ноги было исправить гораздо тяжелее. Поэтому надеялся не подвести ее. Это мне помогало настроиться. Хотелось не упасть в грязь лицом перед товарищем.

– Хватило конкуренции? На старт вышли всего семь команд.

– Понятно, что если делать сингл‑микст и «смешанку», то не получится больше команд. Но думаю, что конкуренция все равно была. Просто когда Анастасия проводит такой этап, то с ней очень сложно конкурировать другим девочкам. Наверное, только Казакевич или Шевченко могли бы. Думаю, что конкуренция могла бы быть, просто Анастасия была вне конкуренции, – добавил Бабиков.

Гореева призналась, что хотела бежать гонку с Каримом Халили.

– Честно признаюсь, что я расстроилась такому выбору. Но расстроилась не потому, что Антон – мой напарник, а потому что мой напарник – не Карим. Очень хотела пробежать сингл‑микст с ним. Когда сказали, что буду бежать с Антоном, подумала, что здорово. Антон – хороший стрелок, а в этой гонке нужно быстро и метко стрелять.

– Почему все‑таки бежали не с Каримом? Тренеры не учитывали пожелания?

– Нет, не учитывали. Наверное, выступлением в спринте похоронила надежды пробежать с Каримом в эстафете.

– Довольны тем, как реабилитировались?

– Очень довольна. Это, наверное, лучшая стрельба в сезоне. Очень рада, что у меня наконец‑то золотая медаль, – заключила Гореева.