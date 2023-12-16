Артем Истомин: «Вся группа готова к Кубку Содружества не на 100 процентов. Возьму вину на себя, это мой методический просчет»

Теги сборная России сборная России жен Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Карим Халили Даниил Серохвостов Анастасия Гореева Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Артем Истомин заявил, что его группа не полностью готова к Кубку Содружества в Уфе.

В группе Истомина тренируются Даниил Серохвостов, Карим Халили, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

«Вся группа готова не на 100% к этому старту, больше вину возьму на себя, это мой методический просчет. Но та работа, которая была проделана на сборе, должна дать результат.

Говорить конкретно, что мы сделали не так, не хотел бы, дал бы возможность другим ошибиться, ха-ха.

Латыпов весь декабрь выглядит убедительно. Смольский не в той форме, в которой был в это же время в прошлом году. Может быть, он готовится к домашнему этапу», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария
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Видно, что группа "нагружена", это поможет в дальнейшей гоночной практике. шашиловские вышли на пик при снижении тренировочных нагрузок из-за мороза. Спартакиада всех рассудит. Всё же декабрь не время подводить итоги в биатлоне.
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Ответ Gondeira
Из всей группы(кстати, по моему, она у него СЛИШКОМ большая) интересны тока СерыйХвост, Гореева, Довгая, Кудисова, Зырянова и Гришина. Халик - переоцененный блатничек(уж простите его поклонники) Гербулова, Носкова, Каплина - состоявшиеся взрослые спортсменки и выше головы уже не прыгнут. А вот остальные - молодежь, которая ДОЛЖНА рости. У Хвоста - полет нормальный. Ему нужно стабилизировать свою УЖЕ мощную скорость. Тут просто нужно время. Гореева - медленно, но прогрессирует. От этого и стрельба не ладится. А вот Довгая - встала. У Кудисенка явный регресс. В прошлом сезоне она показывала неплохой бег(ТОП-10 плотно). Счаз - едва в пятнашку входит.(( У Зыряновой сильный прогресс в этом сезоне. Это оч круто. Гришина - за счет стрельбы высоко, но ход слабоват. Рубежи ж проходит круто. На уровне Калининой, Куклиной и Бэтмана. Лучше - тока Нигматуллина. Так что в общем и целом - прогресс у кого надо налицо. Истомин со своей работой справляется.
у гореевой какой бы плохой стрельба не была, а все таки лучше чем у казакевич, да и начинает она этот сезон быстрее ирины в плане скорости, уступает только соле и мекрюковой
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Ответ Andrey Novikov
Видно, что группа "нагружена", это поможет в дальнейшей гоночной практике. шашиловские вышли на пик при снижении тренировочных нагрузок из-за мороза. Спартакиада всех рассудит. Всё же декабрь не время подводить итоги в биатлоне.
кстати шашиловки таки в тюмени оставались когда этап отменили? или дома тренировались?
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