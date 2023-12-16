Артем Истомин: «Вся группа готова к Кубку Содружества не на 100 процентов. Возьму вину на себя, это мой методический просчет»

Артем Истомин заявил, что его группа не полностью готова к Кубку Содружества в Уфе.

В группе тренируются , , , , Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

«Вся группа готова не на 100% к этому старту, больше вину возьму на себя, это мой методический просчет. Но та работа, которая была проделана на сборе, должна дать результат.

Говорить конкретно, что мы сделали не так, не хотел бы, дал бы возможность другим ошибиться, ха-ха.

Латыпов весь декабрь выглядит убедительно. Смольский не в той форме, в которой был в это же время в прошлом году. Может быть, он готовится к домашнему этапу», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».