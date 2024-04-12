Александр Поварницын: «Каково бежать в день рождения? Это не то, чем хотелось бы заниматься. Все‑таки хочется праздновать»

Александр Поварницын рассказал, каково выступать в день рождения.

Поварницыну сегодня исполнилось 30 лет. Он стал вторым в спринте на Кубке Содружества в Минске.

— Каково бежать в день рождения?

— Честно, это не то, чем хотелось бы заниматься в день рождения. Все‑таки хочется праздновать. Стрельба, конечно, была неидеальной, но с одним штрафом можно побороться.

— Что желали в этот день?

— Желали всего, что только можно пожелать.

— Сам что‑то загадывал?

— Выиграть, наконец‑то. У меня побед давно не было, только призовые места. Было понятно, что в спринте вряд ли это удастся, но тем не менее.

— Что для тебя значат 30 лет?

— Это хорошая дата, которая говорит о том, что голову уже надо включать более тщательно. Детство закончилось. Пора начинать думать головой.

— До этого не думал?

— Думал. Мы все люди и совершаем ошибки. Хочется, чтобы этих ошибок было меньше, — сказал .