Эдуард Латыпов: «Готов здорово, но победить не получилось. Нужно было стрелять точнее»

Теги сборная России Эдуард Латыпов Матч ТВ Кубок Содружества Биатлон

Эдуард Латыпов оценил выступление в спринте на Кубке Содружества в Мурманске.

Латыпов в гонке занял третье место, победил Даниил Усов, вторым стал Александр Поварницын. 

«Готов здорово, но победить не получилось. Как ни крути, не хватило чуть‑чуть. Нужно было стрелять точнее и по‑другому. Так, конечно, легче выиграть гонку.

Трасса сама сложная, слишком ноги сильно забивались. Нужно постоянно держать равновесие. На стойке не было жесткой устойчивости.

Хотел быстро уйти (с рубежа), но не получилось, — сказал Латыпов. 

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2 комментария
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Короче, Каминский знает своё дело, Максимов тренер по стрельбе так себе, но и к Эдуарду есть вопросы.
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