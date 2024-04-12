Эдуард Латыпов: «Готов здорово, но победить не получилось. Нужно было стрелять точнее»
Эдуард Латыпов оценил выступление в спринте на Кубке Содружества в Мурманске.
Латыпов в гонке занял третье место, победил Даниил Усов, вторым стал Александр Поварницын.
«Готов здорово, но победить не получилось. Как ни крути, не хватило чуть‑чуть. Нужно было стрелять точнее и по‑другому. Так, конечно, легче выиграть гонку.
Трасса сама сложная, слишком ноги сильно забивались. Нужно постоянно держать равновесие. На стойке не было жесткой устойчивости.
Хотел быстро уйти (с рубежа), но не получилось, — сказал Латыпов.