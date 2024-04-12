Карим Халили: «Я уже говорил, что к Каминскому не пойду работать. Я же не просто так ушел из той группы, чтобы вернуться через пару лет»

Карим Халили заявил, что не будет возвращаться в группу Юрия Каминского.

после этого сезона возглавит мужскую основную команду России.

«Я уже говорил, что к Юрию Михайловичу (Каминскому) в группу не пойду работать. Я же не просто так ушел из той группы, чтобы вернуться через пару лет.

Официально нам вместе не дадут работать с , остается надеяться на поддержку региона и моего спонсора.

Не знаю, для чего решили нас разъединить и в чем логика. Если в том, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими, то все равно такого не будет. Те, кто не хочет тренироваться в группе, будут искать возможности тренироваться в другом месте.

По мне, это просто не давать людям возможность тренироваться в сборной», — сказал .