Карим Халили: «Я уже говорил, что к Каминскому не пойду работать. Я же не просто так ушел из той группы, чтобы вернуться через пару лет»
Карим Халили заявил, что не будет возвращаться в группу Юрия Каминского.
Каминский после этого сезона возглавит мужскую основную команду России.
«Я уже говорил, что к Юрию Михайловичу (Каминскому) в группу не пойду работать. Я же не просто так ушел из той группы, чтобы вернуться через пару лет.
Официально нам вместе не дадут работать с Истоминым, остается надеяться на поддержку региона и моего спонсора.
Не знаю, для чего решили нас разъединить и в чем логика. Если в том, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими, то все равно такого не будет. Те, кто не хочет тренироваться в группе, будут искать возможности тренироваться в другом месте.
По мне, это просто не давать людям возможность тренироваться в сборной», — сказал Халили.