Карим Халили: «Я уже говорил, что к Каминскому не пойду работать. Я же не просто так ушел из той группы, чтобы вернуться через пару лет»

Теги сборная России Юрий Каминский Матч ТВ Карим Халили Артем Истомин Биатлон

Карим Халили заявил, что не будет возвращаться в группу Юрия Каминского.

Каминский после этого сезона возглавит мужскую основную команду России.

«Я уже говорил, что к Юрию Михайловичу (Каминскому) в группу не пойду работать. Я же не просто так ушел из той группы, чтобы вернуться через пару лет.

Официально нам вместе не дадут работать с Истоминым, остается надеяться на поддержку региона и моего спонсора.

Не знаю, для чего решили нас разъединить и в чем логика. Если в том, чтобы сильнейшие тренировались с сильнейшими, то все равно такого не будет. Те, кто не хочет тренироваться в группе, будут искать возможности тренироваться в другом месте.

По мне, это просто не давать людям возможность тренироваться в сборной», — сказал Халили

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9 комментариев
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Ну и пошёл вон)
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Карим очень деловой. Идеальная сборная по его мнению это какая? Там где его тренеры во главе?
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Что значит не давать тренироваться в сборной? Тебя зовут в сборную.Или сборная под каждого должна подстраиваться.
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всех кто не захочет лишить зп.
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Ответ Hardy
Ну и пошёл вон)
За что?
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Ответ rashnew
всех кто не захочет лишить зп.
За что ?
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Будет,наверное, тренироваться на средства региона.. Сейчас,по сути,сборной и нет,но если что-то изменится и допустят,то придется отбираться в сборную на общих основаниях.
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Ответ Афанасия
Карим очень деловой. Идеальная сборная по его мнению это какая? Там где его тренеры во главе?
А кто его тренер? Вроде он у Истомина только числится, а тренируется не по его плану.
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Ответ my pet
А кто его тренер? Вроде он у Истомина только числится, а тренируется не по его плану.
Сорин, Агаркова, Истомин и еще наверное кто-то.
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