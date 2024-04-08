Призер чемпионата мира по биатлону канадец Кристиан Гоу завершил карьеру

Канадский биатлонист Кристиан Гоу объявил о завершении спортивной карьеры в 31 год.

«По окончании сезона я принял решение уйти. Этот вид спорта – лучшее, что когда-либо со мной случалось: масса воспоминаний, друзей и, конечно, каждый момент, который мы разделили вместе со Скоттом Гоу и Эммой Лундер. О большем я и не мог просить.

Никогда не мог представить, куда меня приведет биатлон, когда я начал заниматься в 2002 году. Мечтал однажды поехать на Олимпийские игры и, думаю, 9-летний я был бы поражен всем тем, чего в итоге удалось добиться.

Спасибо всем, кто помог сделать мою карьеру столь приятной и успешной. Моей семье, друзьям, тренерам, товарищам по команде, персоналу, спонсорам, болельщикам, волонтерам и всем, кто поучаствовал в моем путешествии. Спасибо вам. Я бы никогда не справился в одиночку и горжусь, что меня окружали невероятные люди.

Грустно, что приходится идти дальше, но я рад тому, что приготовила мне жизнь», – написал Гоу в соцсети.

Гоу – бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в эстафете. Также он выступал на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.