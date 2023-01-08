«Придя в кофейню в Канаде, мы увидели за кассой биатлонистов, которые с нами бегают на IBU». Бабиков о работе вне спорта

Теги Кубок мира по биатлону IBU Кубок IBU сборная Канады жен сборная Канады Антон Бабиков Сара Бодри Эмма Лундер Жюль Бюрнот Биатлон

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассказал о работе биатлонистов вне спорта.

– Кто-то по юности из твоих партнеров по команде подрабатывал?

– Те, кто подрабатывали, к тому моменту отчаялись чего-то добиться в биатлоне. У нас в регионе ребята подрабатывали на мойках, автосервисах, кто-то даже таксовал.

Это путь вынужденный, потому что спорт не приносит денег, если ты не показываешь результатов. Это путь, к сожалению, ухода из биатлона. Мне удалось дотянуть до возраста, когда мне дали какую-то ставку.

За границей подработка, кстати, это нормальная практика. Придя в кофейню в Канаде, мы увидели, что за кассой стоят биатлонисты, которые с нами бегают на IBU. Сара Бодри, Эмма Лундер и другие ныне выступающие спортсмены на Кубке мира там были. Все они работали в кофейне. Кто-то, как Жюль Бюрнот, помогал на стадионе развешивать баннеры.

Хорошо, что люди так спокойно относятся к своей профессии, благодаря этому они более раскрепощенные, что приносит результат. Когда ты заточен только на спорте, боишься лишний раз взять в руки книгу, – сказал Бабиков.

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6 комментариев

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FilinMD
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Ответ sav187
Своей подработкой канадцы и американцы зарабатывали не только на жизнь, но и на участие в соревнованиях. А на что можно заработать, работая, например, кассиром в какой-нибудь российской кофейне? На еду?
Подработкой на жизнь? Да ладно, серьёзно что ли? Расскажите мне, как можно выжить в Штатах и Канаде, подрабатывая в свободное время кассиром?

Спойлер: так же, как и в России. На руках денег в северной Америке будет больше, но из-за разницы в расходах их все равно не хватит)
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тоторо
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cестра кайшевой тоже ушла в кофейню работать. проблема в том что она вообще со спортом завязала, а эти умудряются бегать на кубках мира видимо на заработанные деньги от чаевых
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sav187
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Своей подработкой канадцы и американцы зарабатывали не только на жизнь, но и на участие в соревнованиях. А на что можно заработать, работая, например, кассиром в какой-нибудь российской кофейне? На еду?
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Герман Гевейлер
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Это они глупые просто. А у нас фигуристки-лолиты и боксеры такие умные, что все в Думе.
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Truthishere
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А в росбиатлоне: "Подработка? Да ну нафиг, не царское это дело, нас и тут неплохо кормят. Давай СБР помимо многоденег меня на самоподготовку с личной командой!". А потом американские сотрудники макдаков обыгрывают российских биатлонистов.
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Великий Алонсо
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"Спорт не приносит денег, если ты не показываешь результатов". Где-то посмеялись паспортисты с лиги приколов
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