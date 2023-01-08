«Придя в кофейню в Канаде, мы увидели за кассой биатлонистов, которые с нами бегают на IBU». Бабиков о работе вне спорта

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассказал о работе биатлонистов вне спорта.

– Кто-то по юности из твоих партнеров по команде подрабатывал?

– Те, кто подрабатывали, к тому моменту отчаялись чего-то добиться в биатлоне. У нас в регионе ребята подрабатывали на мойках, автосервисах, кто-то даже таксовал.

Это путь вынужденный, потому что спорт не приносит денег, если ты не показываешь результатов. Это путь, к сожалению, ухода из биатлона. Мне удалось дотянуть до возраста, когда мне дали какую-то ставку.

За границей подработка, кстати, это нормальная практика. Придя в кофейню в Канаде, мы увидели, что за кассой стоят биатлонисты, которые с нами бегают на IBU. Сара Бодри, Эмма Лундер и другие ныне выступающие спортсмены на Кубке мира там были. Все они работали в кофейне. Кто-то, как Жюль Бюрнот, помогал на стадионе развешивать баннеры.

Хорошо, что люди так спокойно относятся к своей профессии, благодаря этому они более раскрепощенные, что приносит результат. Когда ты заточен только на спорте, боишься лишний раз взять в руки книгу, – сказал Бабиков.