Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Лагрейд – 2-й, Долль – 3-й

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Отепя.
Кубок мира по биатлону
9-й этап
Отепя, Эстония
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 20.47,3
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,0
3. Бенедикт Долль (Германия) – 8,0
4. Эрик Лессер (Германия) – 10,2
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 11,3
6. Йоханнес Кюн (Германия) – 13,4
7. Филип Андерсен (Норвегия) – 15,4
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16,0
9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,2
10. Роман Реес (Германия) – 20,9
Скорострельность
1. Кристиан Гоу (Канада) – 41,0 (1)
2. Фабьен Клод (Франция) – 43,3 (0)
3. Симон Эдер (Австрия) – 44,5 (1)
4. Скотт Гоу (Канада) – 46,4 (5)
5. Миха Довжан (Словения) – 46,8 (1)
6. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – 47,4 (2)...
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,6 (0)...
19. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 49,5 (0)...
30. Бенедикт Долль (Германия) – 52,6 (0)