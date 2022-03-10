Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Лагрейд – 2-й, Долль – 3-й

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Отепя.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Отепя, Эстония

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 20.47,3

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 6,0

3. Бенедикт Долль (Германия) – 8,0

4. Эрик Лессер (Германия) – 10,2

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 11,3

6. Йоханнес Кюн (Германия) – 13,4

7. Филип Андерсен (Норвегия) – 15,4

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 16,0

9. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19,2

10. Роман Реес (Германия) – 20,9

Скорострельность

1. Кристиан Гоу (Канада) – 41,0 (1)

2. Фабьен Клод (Франция) – 43,3 (0)

3. Симон Эдер (Австрия) – 44,5 (1)

4. Скотт Гоу (Канада) – 46,4 (5)

5. Миха Довжан (Словения) – 46,8 (1)

6. Рауль Антонио Флоре (Румыния) – 47,4 (2)...

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 47,6 (0)...

19. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 49,5 (0)...

30. Бенедикт Долль (Германия) – 52,6 (0)

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