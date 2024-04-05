Шашилов о составе своей группы на следующий сезон: «Думаю, практически все останутся»

Михаил Шашилов высказался о составе своей группы на следующий сезон.

К нынешнему сезону в составе команды готовились Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.

– У вас есть понимание, кто войдет в состав вашей группы в следующем сезоне?

– Думаю, что практически все останутся. И юниоры доказали себя на своих первенствах, они готовы. В каком формате все будет, это уже решать президенту. Думаю, исполком решит.

– Вы будете руководить основной женской командой?

– Все зависит от руководства. Пока я не знаю.

– Если у вас будет основа, вы готовы пригласить к себе сильнейших биатлонисток из группы ?

– Я не сторонник разрывать отношения между тренером и спортсменом. Почему‑то мы должны куда‑то кого‑то отдавать... Ну хотят там, пусть будут там и развиваются. Также не буду никого держать, если он захочет уйти в другую группу. Никому ничего навязывать не будем. Хотите – тренируйтесь, – сказал Шашилов.