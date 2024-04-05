Шашилов о составе своей группы на следующий сезон: «Думаю, практически все останутся»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Михаил Шашилов высказался о составе своей группы на следующий сезон.

К нынешнему сезону в составе команды Шашилова готовились Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.

– У вас есть понимание, кто войдет в состав вашей группы в следующем сезоне?

– Думаю, что практически все останутся. И юниоры доказали себя на своих первенствах, они готовы. В каком формате все будет, это уже решать президенту. Думаю, исполком решит.

– Вы будете руководить основной женской командой?

– Все зависит от руководства. Пока я не знаю.

– Если у вас будет основа, вы готовы пригласить к себе сильнейших биатлонисток из группы Истомина?

– Я не сторонник разрывать отношения между тренером и спортсменом. Почему‑то мы должны куда‑то кого‑то отдавать... Ну хотят там, пусть будут там и развиваются. Также не буду никого держать, если он захочет уйти в другую группу. Никому ничего навязывать не будем. Хотите – тренируйтесь, – сказал Шашилов.

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2 комментария
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Ответ vanek123
Кароче истоминские нежелательны в группе...Миронову хоть возьми,консерватор.
Миронову обязательно возмет, самая одаренная в нашем биатлоне. Уверен что в следующем сезоне будет одной из лучших.
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