Владимир Брагин: «Все сильнейшие будут приглашены в основную сборную. Если кто‑то не захочет – самоподготовка не запрещена»
Владимир Брагин рассказал о целях основной и резервной сборных России по биатлону .
— Как вы объясните создание основной и резервной сборной России вместо двух равнозначных групп?
— Решили вернуться к тому принципу, как говорится, советскому. Ситуация такая, что пока непонятно, когда состоятся международные соревнования, но все равно фокус к Олимпиаде 2026 года пока остается.
Поэтому решили в основную завести более взрослых спортсменов, которые к 2026 году будут готовы выступать, а у резервной команды будет фокус на 2030 год, то есть набрать молодежь, чтобы они готовились.
— Кто будет руководить группами?
— Пока говорить об этом рано, до конца соревнований в Тюмени, думаю, будет ясность.
— Допустим, если в основной женской сборной главным будет Михаил Шашилов, то к нему должны прийти все сильнейшие из группы Артема Истомина?
— По идее — да.
— А если они не все захотят идти, то как быть?
— Если кто‑то не захочет, то на совете было озвучено, что самоподготовка не запрещена, они спокойно могут готовиться в регионе. Все сильнейшие будут приглашены в основную команду, — сказал глава тренерского совета СБР.