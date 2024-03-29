Владимир Брагин: «Все сильнейшие будут приглашены в основную сборную. Если кто‑то не захочет – самоподготовка не запрещена»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Владимир Брагин Михаил Шашилов Матч ТВ Артем Истомин Биатлон

Владимир Брагин рассказал о целях основной и резервной сборных России по биатлону .

— Как вы объясните создание основной и резервной сборной России вместо двух равнозначных групп?

— Решили вернуться к тому принципу, как говорится, советскому. Ситуация такая, что пока непонятно, когда состоятся международные соревнования, но все равно фокус к Олимпиаде 2026 года пока остается.

Поэтому решили в основную завести более взрослых спортсменов, которые к 2026 году будут готовы выступать, а у резервной команды будет фокус на 2030 год, то есть набрать молодежь, чтобы они готовились.

— Кто будет руководить группами?

— Пока говорить об этом рано, до конца соревнований в Тюмени, думаю, будет ясность.

— Допустим, если в основной женской сборной главным будет Михаил Шашилов, то к нему должны прийти все сильнейшие из группы Артема Истомина?

— По идее — да.

— А если они не все захотят идти, то как быть?

— Если кто‑то не захочет, то на совете было озвучено, что самоподготовка не запрещена, они спокойно могут готовиться в регионе. Все сильнейшие будут приглашены в основную команду, — сказал глава тренерского совета СБР.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если женскую группу сильнейших будет тренировать Падин в связке с Шашиловым, то лучше всем сильнейшим собраться в данной группе. Если же без Падина, тогда сомнительно. Хотелось бы Горееву Настю к Падину, но не к Шашилову.
+5
-1
+4
Если резервная группа будет с прицелом на 2030 год, то получается Корнева вырвут от Каминского? Вот этого не хотелось бы, пусть у нас хоть кто-то начиная с юниоров пройдет стабильную подготовку с одним тренером.
+4
0
+4
Ответ Игорь Мельников
Если женскую группу сильнейших будет тренировать Падин в связке с Шашиловым, то лучше всем сильнейшим собраться в данной группе. Если же без Падина, тогда сомнительно. Хотелось бы Горееву Настю к Падину, но не к Шашилову.
Да, с Падиным она должна прибавить. Он же еще и по стрельбе хорошо может подсказать. Надеюсь, что он также останется в связке с Шашиловым.
+4
0
+4
Ответ Афанасия
Если резервная группа будет с прицелом на 2030 год, то получается Корнева вырвут от Каминского? Вот этого не хотелось бы, пусть у нас хоть кто-то начиная с юниоров пройдет стабильную подготовку с одним тренером.
да нее. каминский его отстоит я думаю. также как шашилов наташу ш
+3
0
+3
Завтра от одного отбитого на голову наслушаемся и про календарь будущего сезона, и про формирование групп.
+3
-1
+2
Ответ Игорь Мельников
Если женскую группу сильнейших будет тренировать Падин в связке с Шашиловым, то лучше всем сильнейшим собраться в данной группе. Если же без Падина, тогда сомнительно. Хотелось бы Горееву Настю к Падину, но не к Шашилову.
согласна. главное чтоб карим ее не утвщил с собой на самоподготовку, рано ей еще . но если падину отдадут резерв , насте точно не повезет, прийдется с шашиловым работать, но это всё равно лучше чем на самоподготовке в ее случае
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий