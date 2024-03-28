Тренерский совет СБР выставил оценку «удовлетворительно» штабам Каминского, Шашилова, Истомина и Брагина

Совет СБР выставил оценку тренерским штабам сборной России в текущем сезоне .

Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Тренерский совет Союза биатлонистов России оценил отчетные доклады и выставил оценку «удовлетворительно» тренерским штабам Юрия Каминского, , (все – взрослый состав) и (юниорский состав) по итогам подготовки и выступления спортивных сборных команд России в спортивном сезоне-2023/24», – написал Аверьянов.