Тренерский совет СБР выставил оценку «удовлетворительно» штабам Каминского, Шашилова, Истомина и Брагина

Теги сборная России сборная России жен Юрий Каминский Владимир Брагин Михаил Шашилов Артем Истомин Сергей Аверьянов Биатлон

Совет СБР выставил оценку тренерским штабам сборной России в текущем сезоне .

Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Тренерский совет Союза биатлонистов России оценил отчетные доклады и выставил оценку «удовлетворительно» тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артема Истомина (все – взрослый состав) и Владимира Брагина (юниорский состав) по итогам подготовки и выступления спортивных сборных команд России в спортивном сезоне-2023/24», – написал Аверьянов. 

5 комментариев
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Как можно Истомину выставить равную оценку с Шашиловым?
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Ответ Gondeira
Можно. У Истомина изначально в команде были спортсменки класса "ниже среднего". Кроме Гореевой, а она неплохо проводит сезон. + Молодежь в его группе прогрессит. Или вы ждали, что Носкова с Гербуловой под тридцатник "щавсехпорвут"?)))
Главное, что ожидал сам Истомин, если он не ожидал, что они "всех порвут", то зачем набирал их в свою группу? Тем более в его группе и так 10 человек. Прогресс молодежи тоже весьма спорный. Им 22 и 23 года все-таки. Если только сделать скидку на то, что они первый год тренировались со взрослыми. Но сомневаюсь, что в след.сезоне их результаты сильно улучшаться. Надеюсь, что ошибаюсь
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Вот и присосался Истомин. Теперь на протяжении многих лет будем наблюдать среднего по уровню тренера в сборной .Идëт верной дорогой Загурского. Молодой, красивый, хороший человек. Неконфликтный!
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