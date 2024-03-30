Екатерина Носкова: «Хотела бы продолжить работу с Истоминым и Норицыным, но если они будут тренировать резервную команду, я просто не пройду по возрасту»

Екатерина Носкова рассказала, что хотела бы тренироваться у Истомина и Норицына.

Ранее стало известно, что в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

– Готова ли ты пойти в группу , который, судя по всему, возглавит основную команду?

– Насколько я понимаю, я не попадаю в основную команду. По рейтингу я иду 11‑й, у меня нет личных побед ни на Спартакиаде, ни на чемпионате России. Завтра есть последний шанс. Но насчет основной сборной не мне решать.

– А какое желание, где и с кем тренироваться в следующем сезоне?

– Я бы хотела продолжить работу с Артемом Евгеньевичем Истоминым и Виталием Викторовичем Норицыным, но если они будут тренировать резервную команду, то я просто не пройду по возрасту, ха-ха, – сказала 28‑летняя .