Шашилов об итогах сезона: «Меня выбесила Тюмень. Там спортсменам слегка нездоровилось»

Шашилов рассказал, что биатлонисты сборной Свердловской области отравились на ЧР.

Сегодня в рамках чемпионата России в Увате прошла гонка на 30 км с восемью огневыми рубежами.

– Почему ваша группа в Увате почти в полном составе, а кто‑то сюда даже не приехал?

– Организаторы просили. За остальных спортсменов не знаю, почему не приехали. Это на их совести.

– Почему важно здесь пробежать?

– У нас есть полпред президента РФ в Уральском федеральном округе , это гонка на его призы. Уважение к этим людям должно же быть. Тут есть традиции, – сказал .

– В этом сезоне ваши спортсмены побеждали чаще остальных. Можно назвать сезон мегауспешным?

– Нет. Проблем было много, какие‑то решились, а какие‑то нет, но главная проблема – здоровье. Особенно меня выбесила Тюмень. Последствия этой Тюмени будут. Разберемся.

– Речь про недавний чемпионат России? Там они отравились?

– Да, там спортсменам слегка нездоровилось. В остальном все было хорошо. Относительно хорошо. Где‑то были проблемы наши, но мы решаем их, – добавил тренер.