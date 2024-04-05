Шашилов об итогах сезона: «Меня выбесила Тюмень. Там спортсменам слегка нездоровилось»
Шашилов рассказал, что биатлонисты сборной Свердловской области отравились на ЧР.
Сегодня в рамках чемпионата России в Увате прошла гонка на 30 км с восемью огневыми рубежами.
– Почему ваша группа в Увате почти в полном составе, а кто‑то сюда даже не приехал?
– Организаторы просили. За остальных спортсменов не знаю, почему не приехали. Это на их совести.
– Почему важно здесь пробежать?
– У нас есть полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, это гонка на его призы. Уважение к этим людям должно же быть. Тут есть традиции, – сказал Михаил Шашилов.
– В этом сезоне ваши спортсмены побеждали чаще остальных. Можно назвать сезон мегауспешным?
– Нет. Проблем было много, какие‑то решились, а какие‑то нет, но главная проблема – здоровье. Особенно меня выбесила Тюмень. Последствия этой Тюмени будут. Разберемся.
– Речь про недавний чемпионат России? Там они отравились?
– Да, там спортсменам слегка нездоровилось. В остальном все было хорошо. Относительно хорошо. Где‑то были проблемы наши, но мы решаем их, – добавил тренер.