Гореева о марафоне в Увате: «С такой позорной стрельбой – я третья... Наверное, так получилось из‑за того, что мягкий снег, ковры неровные»

Теги сборная России жен чемпионат России Полина Шевнина Анастасия Гореева Биатлон

Анастасия Гореева назвала позорной свою стрельбу в марафоне на ЧР в Увате.

Биатлонистка допустила 10 промахов на 8 огневых рубежах.

«С такой позорной стрельбой – я третья... Наверное, так получилось из‑за того, что мягкий снег, ковры неровные. Благодарна Полине Шевниной, что не стала меня догонять, сил бежать финишный круг уже не было.

Третье место – достойный результат, я впервые бежала такую дистанцию», – сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

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