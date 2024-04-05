Виктория Сливко: «Была уверена, что Казакевич меня догонит. Очень тяжелая гонка, она далась мне тяжелее, чем в прошлом году»

Теги сборная России жен чемпионат России Виктория Сливко Ирина Казакевич Биатлон

Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на ЧР в Увате.

Второе место заняла Ирина Казакевич, третье – Анастасия Гореева.

«Была уверена, что Ирина меня догонит. Слышала, что [отставание после восьмой стрельбы сократилось до] 9 секунд, а 9 секунд для Ирины – это ничего. Я видела, как она хорошо шла по дистанции после лежки. Больше половины гонки лидировала. И мне уже тоже тяжело стало: в ботинках хлюпает, лыжи не едут.

Очень тяжелая гонка, она далась мне тяжелее, чем в прошлом году. Вроде в прошлом году погода похуже была, но было полегче. Может быть, мы в этом году больше устали, потому что чемпионат России был такой насыщенный, очень эмоциональный, наши гонки были интересные», – сказала Сливко.

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1 комментарий
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Наоборот,была уверена,что не догонит.
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