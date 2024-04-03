Кирилл Бажин: «Все говорят: «Много гонок, много гонок», но в марте мы отдыхали почти три недели, поэтому хочется бегать и бегать»

Биатлонист Кирилл Бажин поделился ожиданиями от марафона в Увате.

Гонка на 40 км в рамках чемпионата России пройдет завтра.

– Марафон – это такое же соревнование, как и другие гонки, поэтому мне хотелось поучаствовать, ощутить этот праздник. Все говорят: «Много гонок, много гонок», но в марте мы отдыхали почти три недели, поэтому хочется бегать и бегать. Да и вообще, с каждым годом сезон проходит всё быстрее и быстрее.

– Морально готов к 40 километрам?

– Да, я уже бегал в биатлонных марафонах. У нас еще в течение сезона бывают длительные тренировки, когда ты катаешься по три часа, там ты накатываешь по 50 километров, но это не так часто.

– Как условия на трассе?

– На самом деле полегче, чем в Тюмени. Там была хуже «каша». Тут за полтора часа тренировки не такая уж и глубокая «каша», чтобы сильно проваливаться, – сказал .