Кирилл Бажин: «Все говорят: «Много гонок, много гонок», но в марте мы отдыхали почти три недели, поэтому хочется бегать и бегать»

Теги сборная России чемпионат России Кирилл Бажин Биатлон

Биатлонист Кирилл Бажин поделился ожиданиями от марафона в Увате.

Гонка на 40 км в рамках чемпионата России пройдет завтра.

– Марафон – это такое же соревнование, как и другие гонки, поэтому мне хотелось поучаствовать, ощутить этот праздник. Все говорят: «Много гонок, много гонок», но в марте мы отдыхали почти три недели, поэтому хочется бегать и бегать. Да и вообще, с каждым годом сезон проходит всё быстрее и быстрее.

– Морально готов к 40 километрам?

– Да, я уже бегал в биатлонных марафонах. У нас еще в течение сезона бывают длительные тренировки, когда ты катаешься по три часа, там ты накатываешь по 50 километров, но это не так часто.

– Как условия на трассе?

– На самом деле полегче, чем в Тюмени. Там была хуже «каша». Тут за полтора часа тренировки не такая уж и глубокая «каша», чтобы сильно проваливаться, – сказал Бажин.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий