Максим Цветков: «Сезон тяжелый. Совсем не оправдалась то, что мы планировали с Каминским и Башкировым»

Российский биатлонист Максим Цветков подвел итоги сезона.

— Как бы ты подвел итоги выступления на чемпионате России в Тюмени?

— Неуспешные итоги. Честно скажу, что у меня не получилось подойти «через горы» или сделать какую‑то подготовку. Я приехал в Тюмень за четыре дня до начала чемпионата, а до этого тренировался дома. Еще долго болел после Спартакиады, поэтому в Тюмени я понимал, что состояние не очень. Начало чемпионата было еще более‑менее: спринт, пасьют и смешанная эстафета, а вот в основной эстафете и масс‑старте совсем было тяжелое состояние. И сезон тяжелый.

— Почему он таким выдался?

— Совсем не оправдалась то, что мы планировали с Юрием Михайловичем (Каминским), Сергеем Геннадьевичем (Башкировым). Летом я выполнял всю нагрузку, которую предлагали в команде. Все вроде бы было хорошо: и по тестированию, и по результатам летом, но в итоге ничего не смог реализовать. Более‑менее выступил на Спартакиаде, там была форма, но это два‑три старта и все, — сказал Цветков.

— Понимаешь, в какой команде будешь тренироваться в следующем сезоне?

— Скорее всего, в региональной. В сборную команду я точно не попадаю. Но я нормально к этому отношусь. Вторая команда в сборной будет более молодая, и может быть это к лучшему, потому что ребята будут готовиться к Олимпиаде 2030 года.

— Регион поддерживает тебя?

— Да, Санкт‑Петербург меня поддержит. Они и в этом сезоне были готовы меня поддержать, если бы я ушел на самоподготовку. С регионом у меня проблем нет, — цитирует Цветкова «Матч ТВ».