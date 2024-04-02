Александр Поварницын: «Не совсем здоровым подошел к чемпионату России и не смог реализовать свою форму, которая была»
Биатлонист Александр Поварницын подвел итоги чемпионата России.
— Как бы ты подвел итоги выступления на чемпионате России в Тюмени?
— Считаю, что чемпионат сложился неудачно для меня. Я не совсем здоровым подошел к нему и не смог реализовать свою форму, которая была. Перед чемпионатом я был готов лучше.
— Победа в эстафете не исправила общую картину?
— Конечно, очень приятно заканчивать чемпионат на такой ноте с победой. Я очень хорошо отработал свой этап. Отчасти вопросы к себе снимаю, но все‑таки личные гонки тоже очень важны.
— Ты уже решил, где будешь тренироваться в следующем сезоне?
— Нет, пока я в раздумьях.
— Какие есть варианты?
— Пока не могу озвучить, — сказал Поварницын.