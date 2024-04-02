Александр Поварницын: «Не совсем здоровым подошел к чемпионату России и не смог реализовать свою форму, которая была»

Теги сборная России Александр Поварницын Матч ТВ Биатлон

Биатлонист Александр Поварницын подвел итоги чемпионата России.

— Как бы ты подвел итоги выступления на чемпионате России в Тюмени?

— Считаю, что чемпионат сложился неудачно для меня. Я не совсем здоровым подошел к нему и не смог реализовать свою форму, которая была. Перед чемпионатом я был готов лучше.

— Победа в эстафете не исправила общую картину?

— Конечно, очень приятно заканчивать чемпионат на такой ноте с победой. Я очень хорошо отработал свой этап. Отчасти вопросы к себе снимаю, но все‑таки личные гонки тоже очень важны.

— Ты уже решил, где будешь тренироваться в следующем сезоне?

— Нет, пока я в раздумьях.

— Какие есть варианты?

— Пока не могу озвучить, — сказал Поварницын.

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