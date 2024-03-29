Максим Кугаевский: «Гараничев останется работать в спорте, но не тренером. Он с 16 лет в разъездах и сборах – пора осесть на месте»

Тренер Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о будущем Гараничева.

В четверг Евгений Гараничев вместе с Викторией Сливко выиграл сингл-микст на чемпионате России. Биатлонист объявил, что завершает карьеру после этого сезона.

– После первого этапа Евгения были надежды на победу?

– Погодные условия вчера были тяжелыми, а скорости – высокими, поэтому ошибались все. Дело в том, что он едва не упал, когда становился на ковер перед стрельбой. Я думал, что он упадет.

У него сбилось дыхание, поэтому он немного потерял. После финиша первого этапа связался с Женей по рации, объяснил ошибку. Подсказал, что на следующем этапе ему не стоит торопиться.

Ну и дальше у него все получилось. Думаю, что великие спортсмены должны заканчивать красиво, с золотой медалью на шее и флагом родной области в руках.

– Верили, что у него получится обыграть Ивана Колотова ногами?

– Да, дистанция была небольшой, а лыжи работали хорошо. Евгений всегда хорошо выглядел в сингл-миксте. Для него это не новый формат, в нем он чувствует себя как рыба в воде.

– Эта гонка не была последней в карьере? Или в масс-старте не выступит?

– Он вошел в масс‑старт, также будет бежать в эстафете.

– С кем теперь бежать Вике Сливко в сингл‑микстах?

– Свято место пусто не бывает! Конечно, нам жалко, мы привыкли к Жене за 16 лет, но жизнь продолжается, и всегда на эти места приходят новые спортсмены.

– Он определился с будущим?

– Останется работать в спорте. Не тренером, но в спорте. Тренером он работать не будет, потому что он с 16 лет в разъездах и сборах, провести 20 лет в дороге – это много.

Цыганская жизнь его сильно утомила. У него есть прекрасный дом, семья, пора осесть на месте, – сказал Кугаевский.