Емерхонов о сингл-миксте с Калининой: «Стремимся побеждать на протяжении многих лет, как Гараничев и Сливко. Делаем все на максимум»

Евгений Емерхонов и Любовь Калинина высказались о бронзе в сингл-миксте ЧР.

– Как вы справлялись с эмоциями, когда видели стрельбу своего партнера?

– Я был уверен в Любане, что она сможет справиться со стрельбой. Больше был не уверен в себе.

Два года назад, когда мы заехали на второе место на юниорском Кубке IBU, я был уверен в себе, но не в ней, ха-ха. Сейчас получилось наоборот, – сказал .

– Мне было очень волнительно смотреть. Не знала, как успокоиться и очень сильно переживала. Не могла найти себе место, – добавила .

– Хотите побеждать, как и , на протяжении многих лет?

– Конечно, мы стремимся. Мы стараемся и работаем только ради самой высокой награды. Делаем все на максимум, а там уже как получается.

Сегодня бронзовая медаль для нас с оттенком золота. В сезоне не все складывалось в личных гонках, поэтому хотелось выжать из себя все в командных гонках, – отметил Емерхонов.