Все биатлонисты проведут оставшиеся гонки чемпионата России с наклейками на винтовках в поддержку Гараничева

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России фото Евгений Гараничев Биатлон

На чемпионате России по биатлону проведут акцию в честь Евгения Гараничева.

30 и 31 марта, когда в Тюмени пройдут эстафеты и масс-старты, на винтовках у всех участников будут наклейки с надписью «спасибо!» и фотографией Гараничева с Олимпиады-2014 в Сочи.

Гараничеву 36 лет, он является бронзовым призером Сочи-2014. Спортсмен объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Сегодня Гараничев в дуэте с Викторией Сливко завоевал золото чемпионата России в сингл-миксте.

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4 комментария
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Как время летит , помню как вчера Евгений из лыжника перешёл в биатлон и вот с успехом в последнем старте завершил свою карьеру спортсмена !
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Евгений Гараничев - мой любимый спортсмен из российской сборной. Всегда персонально за него болела.
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Женя молодец! Выступал за Тюмень, приносил ей очки, такая долгая карьера! Удачи и успеха после биатлона и в биатлоне,но в другом качестве
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Я, пожалуй, самый преданный его болельщик, но что-то кажется, что это уже перебор. Все должно быть в меру. Ладно, на одной, последней гонке ЧМ, но на четырех...
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