Все биатлонисты проведут оставшиеся гонки чемпионата России с наклейками на винтовках в поддержку Гараничева

На чемпионате России по биатлону проведут акцию в честь Евгения Гараничева.

30 и 31 марта, когда в Тюмени пройдут эстафеты и масс-старты, на винтовках у всех участников будут наклейки с надписью «спасибо!» и фотографией Гараничева с Олимпиады-2014 в Сочи.

Гараничеву 36 лет, он является бронзовым призером Сочи-2014. Спортсмен объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Сегодня Гараничев в дуэте с Викторией Сливко завоевал золото чемпионата России в сингл-миксте.