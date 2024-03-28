Колотов о втором месте в сингл-миксте: «Думал, что если проиграем тюменцам, будет не так обидно. Мысли материальны»

Иван Колотов и Анастасия Зырянова прокомментировали выступление в сингл-миксте.

Биатлонисты, выступающие за Пермский край, заняли второе место. Победили Виктория и из Тюменской области.

– Все так было хорошо, когда я прошел первый этап. Когда бежал второй этап, были мысли, что все нормально, есть отрыв. Потом пришла мысль в голову: «Даже если проиграем тюменцам, будет не так обидно».

Мысли материальны. Мы особо не говорили по поводу расклада, настраиваемся сами, – сказал Колотов.

– Мне очень понравилась гонка. Конечно, до этого старты у меня не очень удались. Сегодня мы показали хорошую борьбу. Смотрела ли я стрельбу партнера? Когда он стрелял, у меня замирало сердце, – добавила Зырянова.