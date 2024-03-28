Дмитрий Губерниев: «Можно только восхищаться Гараничевым. Это спортсмен, который навсегда останется в моем сердце»

Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Гараничева на чемпионате России.

и Виктория Сливко, представляющие Тюменскую область, сегодня выиграли сингл-микст. Ранее 36-летний спортсмен объявил, что завершает карьеру после этого сезона.

«Гараничев – молодец! Очень трогательная история, родители награждали его и были на пьедестале. Я знаю, что он помогает юным спортсменам, можно только восхищаться Евгением.

36 лет, чемпион страны – это прекрасно! Может, Евгений еще возьмет золото в эстафете. Гараничев – спортсмен, который навсегда останется в моем сердце», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».