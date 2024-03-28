Дмитрий Губерниев: «Можно только восхищаться Гараничевым. Это спортсмен, который навсегда останется в моем сердце»

Теги сборная России чемпионат России Дмитрий Губерниев Евгений Гараничев Биатлон

Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Гараничева на чемпионате России.

Евгений Гараничев и Виктория Сливко, представляющие Тюменскую область, сегодня выиграли сингл-микст. Ранее 36-летний спортсмен объявил, что завершает карьеру после этого сезона.

«Гараничев – молодец! Очень трогательная история, родители награждали его и были на пьедестале. Я знаю, что он помогает юным спортсменам, можно только восхищаться Евгением.

36 лет, чемпион страны – это прекрасно! Может, Евгений еще возьмет золото в эстафете. Гараничев – спортсмен, который навсегда останется в моем сердце», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

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7 комментариев
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Помним Губерниев твои грязные ,обидные слова , которые ты много раз выплёскивал из себя в адрес Гараничева -конечно не забыл и Евгений их ,так что не подхалимничай показушник!
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Дима, что с Тобой? Ты пьян? Я ожидал другого комментария от Тебя
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Ой как «красиво»! Наш пострел с душком в привычном обличье? И что это было не так давно? А, болтун безответственный?
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Стебун.
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лицемер, с большой буквы
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Гараничев уже официально попросил не остовлять его там а то можно спуститься ниже и оказаться в глубокой ж...
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Давно ли ты гнобил Женьку в эфире? Даже вчера не удержался подколол.
Флюгер и лицемер 😏👎
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