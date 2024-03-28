Евгений Гараничев: «Пообещал семье и себе, что это будет последний сезон. От своих слов не отказываюсь»
Евгений Гараничев заявил, что точно завершает карьеру.
Сегодня Гараничев вместе с Викторией Сливко выиграл сингл-микст на чемпионате России.
– На душе сейчас счастье, радость. Не скажу, что нахожусь на седьмом небе от счастья, но я очень рад, что нам с Викой удалось снова выиграть. Гонка была тяжелой.
С первым этапом своей эстафеты я не справился, но потом стал работать лучше. На одном рубеже споткнулся, что сбило меня, из‑за чего начал быстро работать, а потом ушел на штрафной круг.
– Может быть, не надо заканчивать?
– Так вот надо на хорошей ноте заканчивать на родной земле. Я пообещал семье, пообещал себе, что это будет мой последний сезон. Я от своих слов не отказываюсь.
– Решили, чем будете заниматься?
– Есть несколько вариантов, но пока не могу сказать точно.
– С кем теперь Вике бегать сингл‑микст?
– Она не пропадет! Наоборот, все хотят бегать с ней, как и я, – сказал призер Олимпиады-2014.