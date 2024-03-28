Виктория Сливко: «Очень рада, что Гараничев закончит карьеру чемпионом России. И что наш дуэт – победный»
Виктория Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте на чемпионате России.
Сливко и Евгений Гараничев представляли Тюменскую область.
«Я думаю, все видели, какие у меня были эмоции после стрельбы Евгения – это было что-то с чем-то.
Я говорю, что биатлон – это интересная штука, тут нужно до последнего бороться и не опускать руки. Что Женя сегодня и доказал – несмотря на 40 секунд, которые я ему передала, он справился постепенно, грамотно и красиво. Я безумно рада просто, нереально.
Гараничев – самый опытный и самый классный. Я очень рада, что он закончит карьеру чемпионом России. И что наш дуэт – победный.
По стрельбе – сама не знаю. Может, сказывалось волнение, хотя я его не чувствовала, старалась спокойно работать на рубежах. Но что-то сегодня на меня влияло. Но если бы я сегодня из пяти работала – боюсь, минуты две или три мы бы у всех выиграли.
Как будем провожать Гараничева? Мы пока не решили в команде. У них последняя гонка – масс-старт? Значит, на масс-старте будем провожать», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».
Вика тоже молодец,что помогла этому свершиться.
Горынычу удачи в семейной жизни и подготовке молодежи