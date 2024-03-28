Виктория Сливко: «Очень рада, что Гараничев закончит карьеру чемпионом России. И что наш дуэт – победный»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Евгений Гараничев Виктория Сливко Биатлон

Виктория Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте на чемпионате России.

Сливко и Евгений Гараничев представляли Тюменскую область.

«Я думаю, все видели, какие у меня были эмоции после стрельбы Евгения – это было что-то с чем-то.

Я говорю, что биатлон – это интересная штука, тут нужно до последнего бороться и не опускать руки. Что Женя сегодня и доказал – несмотря на 40 секунд, которые я ему передала, он справился постепенно, грамотно и красиво. Я безумно рада просто, нереально.

Гараничев – самый опытный и самый классный. Я очень рада, что он закончит карьеру чемпионом России. И что наш дуэт – победный.

По стрельбе – сама не знаю. Может, сказывалось волнение, хотя я его не чувствовала, старалась спокойно работать на рубежах. Но что-то сегодня на меня влияло. Но если бы я сегодня из пяти работала – боюсь, минуты две или три мы бы у всех выиграли.

Как будем провожать Гараничева? Мы пока не решили в команде. У них последняя гонка – масс-старт? Значит, на масс-старте будем провожать», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

6 комментариев
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Лучшее окончание карьеры для Евгения.
Вика тоже молодец,что помогла этому свершиться.
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до слез Женя. Уходит последний из шипулинской пятерки((( Один из любимейших спортсменов той эпохи. Красивая победа получилась!
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Даже со штрафным кругом и промахами Тюмень вырвала золотишко у пермяков…
Горынычу удачи в семейной жизни и подготовке молодежи
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Вот именно. Промахи для интриги.
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Их победа - показатель уровня биатлона в стране. А женский просто ужас.
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