Отец Гараничева: «Не жалею, что Евгений завершает карьеру. Он отдал все, что можно, нужно вовремя уйти из спорта»

Отец Евгения Гараничева назвал самый запоминающийся момент в карьере сына.

36-летний биатлонист объявил, что завершает карьеру после текущего сезона.

– Не жалеете, что сын завершает карьеру?

– Наверное, нет. Он отдал все, что можно. Нужно вовремя уйти из спорта.

– Какой самый запоминающийся момент вы могли бы выделить в его карьере?

– Когда он бегал еще в лыжных гонках, учился в школе. Он занял второе место на областных соревнованиях, потому что на самом финише завалился. Очень долго его успокаивали.

Этот момент как‑то мне запомнился. Но он справился и я понял, что из него получится спортсмен.

– Как вы переживали непростые моменты в карьере?

– Он эти моменты старался не афишировать. Может быть, это не самая хорошая черта – держать в себе, но он всегда старался сам решать свои проблемы, – сказал Александр Гараничев.