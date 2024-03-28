Отец Гараничева: «Не жалею, что Евгений завершает карьеру. Он отдал все, что можно, нужно вовремя уйти из спорта»

Теги сборная России Евгений Гараничев Александр Гараничев Биатлон

Отец Евгения Гараничева назвал самый запоминающийся момент в карьере сына.

36-летний биатлонист объявил, что завершает карьеру после текущего сезона. 

– Не жалеете, что сын завершает карьеру?

– Наверное, нет. Он отдал все, что можно. Нужно вовремя уйти из спорта.

– Какой самый запоминающийся момент вы могли бы выделить в его карьере?

– Когда он бегал еще в лыжных гонках, учился в школе. Он занял второе место на областных соревнованиях, потому что на самом финише завалился. Очень долго его успокаивали.

Этот момент как‑то мне запомнился. Но он справился и я понял, что из него получится спортсмен.

– Как вы переживали непростые моменты в карьере?

– Он эти моменты старался не афишировать. Может быть, это не самая хорошая черта – держать в себе, но он всегда старался сам решать свои проблемы, – сказал Александр Гараничев. 

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3 комментария
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Он занял второе место на областных соревнованиях, потому что на самом финише завалился.
--
Так с тех пор и понеслось)))
Спасибо Жене за карьеру, если серьезно.
+9
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Жека остался верен себе.)
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