Зайцева о нейтральном статусе: «Унижаться так нельзя. Если бы я была действующей спортсменкой, то не поехала бы на таких условиях»
Ольга Зайцева считает унижением нейтральный статус для российских спортсменов.
«Мое мнение заключается в том, что унижаться так нельзя – для меня выступление под нейтральном флагом именно унижение.
Конечно, мы не можем никого заставлять и ограничивать – это выбор каждого спортсмена, но если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то я бы не поехала на таких условиях, потому что являюсь патриотом своей страны и хочу представлять ее на спортивном поле боя со своим флагом, в своей форме и на пьедестале почета стоять под гимн нашей страны – России», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Игр-2024 в Париже. Они смогут выступать без флага и гимна страны.
Любому спортсмену важно попасть на ОИ, всю карьеру и всю жизнь к этому идут
В большинстве видов спорта норм форма/пик приходится максимум на 2 олимпиады
То, что чинуши не могут им обеспечить элементарное - не повод отказываться. Это псевдопатриотизм, вот таким как Зайцева/Вяльбе и прочие легко это говорить
Вонючие лицемеры