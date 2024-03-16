Зайцева о нейтральном статусе: «Унижаться так нельзя. Если бы я была действующей спортсменкой, то не поехала бы на таких условиях»

Теги Ольга Зайцева сборная России сборная России жен Биатлон

Ольга Зайцева считает унижением нейтральный статус для российских спортсменов.

«Мое мнение заключается в том, что унижаться так нельзя – для меня выступление под нейтральном флагом именно унижение.

Конечно, мы не можем никого заставлять и ограничивать – это выбор каждого спортсмена, но если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то я бы не поехала на таких условиях, потому что являюсь патриотом своей страны и хочу представлять ее на спортивном поле боя со своим флагом, в своей форме и на пьедестале почета стоять под гимн нашей страны – России», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Игр-2024 в Париже. Они смогут выступать без флага и гимна страны.

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10 комментариев
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чисто для справки: Зайцева пожизненно отстранена от олимпиад
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Меня больше интересует съела ли Зайцева сегодня тарелку соли которую так любит?
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Зайцева: Если бы я была действующей спортсменкой, то я бы не поехала, так как я патриотка и сожрала очень много допинга( поэтому МОК пожизненно отстранил меня и Чекалеву от ОИ)
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Ответ Гвардиола-мл.
Если бы она была действующей спортсменкой и не поехала, тогда никогда не стала бы двукратной олимпийской чемпионкой.
Если бы она не была доверенным лицом, то, может быть, промолчала бы)
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Забавно будет посмотреть как все эти, которые сейчас категорически против, мгновенно переобуются, если свыше будет спущено решение участвовать. Все эти "искренние" вопли просто для решения собственных карьерных перспектив.
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Врет как дышит
Любому спортсмену важно попасть на ОИ, всю карьеру и всю жизнь к этому идут
В большинстве видов спорта норм форма/пик приходится максимум на 2 олимпиады
То, что чинуши не могут им обеспечить элементарное - не повод отказываться. Это псевдопатриотизм, вот таким как Зайцева/Вяльбе и прочие легко это говорить
Вонючие лицемеры
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Если бы она была действующей спортсменкой и не поехала, тогда никогда не стала бы двукратной олимпийской чемпионкой.
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Этой допингжрунье терять уже нечего. Может уже метиться в думу и говорить про мочу байдена у себя в подъезде
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Если бы…
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