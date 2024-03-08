Французской биатлонистке Шово отказали во въезде в США. Возможно, из-за ее поездки на Кубу в 2022-м

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен IBU Политика Софи Шово Сирил Бурде Биатлон

Француженка Софи Шово пропустит этап Кубка мира в США из-за проблем с документами.

Биатлонистка вошла в состав сборной на 8-й этап Кубка мира, который стартует сегодня в Солджер Холлоу, но не смогла вылететь на чартерном рейсе IBU из Осло и вернулась во Францию.

Шово отказано во въезде на территорию США – ее разрешение на безвизовый въезд признано недействительным. Сообщается, что к решению проблемы подключились Министерство спорта Франции и посольство США во Франции, но гарантий в получении документов в короткий срок не было.

«Ее разрешение в ESTA (автоматизированная система, которая используется для определения благонадежности лиц, въезжающих в США – Sports.ru) не подтвердилось. Официальную причину мы не знаем, но предполагаем, что это связано с ее поездкой на Кубу (в 2022-м). Возможно, из-за этого.

Утром перед вылетом мы получили информацию, что авиакомпания не сможет ее принять, именно тогда она поняла, что у нее нет подтверждения в ESTA.

Для нее это тяжелый удар, потому что она находится в очень хорошей форме. Поэтому она собирается как следует подготовиться к Кэнмору (финалу Кубка мира – Sports.ru). Это разочарование и для команды, ведь она была важным звеном нашей сборной на предстоящих соревнованиях, в частности в эстафете», – сказал тренер сборной Франции Сирил Бурде.

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