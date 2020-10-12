Вольфганг Пихлер: «Уверен, что Зайцева – чистая спортсменка. Ей надо продолжать борьбу за свое честное имя в гражданском суде»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал аннулирование результатов с Олимпиады-2014 в из-за дисквалификации за допинг.

«Для меня прошлогоднее решение в отношении Зайцевой выглядит очень странным. Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг.

Ей надо продолжать борьбу за свое честное имя в гражданском суде, я всегда ее поддержу», – рассказал Пихлер.

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками