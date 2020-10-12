Вольфганг Пихлер: «Уверен, что Зайцева – чистая спортсменка. Ей надо продолжать борьбу за свое честное имя в гражданском суде»

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг Вольфганг Пихлер CAS Биатлон

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал аннулирование результатов Ольги Зайцевой с Олимпиады-2014 в Сочи из-за дисквалификации за допинг.

«Для меня прошлогоднее решение CAS в отношении Зайцевой выглядит очень странным. Я уверен, что это чистая спортсменка, она никогда не принимала допинг.

Ей надо продолжать борьбу за свое честное имя в гражданском суде, я всегда ее поддержу», – рассказал Пихлер.

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