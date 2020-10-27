Дмитрий Губерниев: «Для меня биатлонистка Ольга Зайцева всегда была и будет честной и чистой спортсменкой!»

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ранее Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В Сочи она завоевала серебро в эстафете вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной, но в итоге команда лишилась медали.

«У нас из сочинских биатлонных медалей у женщин осталась только медаль Вилухиной. Мы уже давно не призеры в эстафете, мужчин тоже лишили медалей – так нам что на них, ракеты направлять? Это продолжение всего того, чего и следовало ожидать.

Я очень надеюсь, что новое поколение не будет использовать допинг! И не до конца верю, что Ольга Зайцева использовала допинг.

Протоколы были обновлены, и всем уже понятно, что мы лишились медалей. Мы пытались с помощью больших адвокатов вернуть нам медали, но выиграть суд не получилось.

Допинг – это зло. Никому его никогда не надо употреблять», – заявил журналист.

«Чтобы не было разночтений – для меня биатлонистка Ольга Зайцева всегда была и будет честной и чистой спортсменкой!» – позже написал Губерниев в своем телеграм-канале.

IBU аннулировал результаты Ольги Зайцевой на Олимпиаде-2014 в Сочи, Россия потеряла серебро в женской эстафете