Григорий Родченков: «Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, он отстранит российских спортсменов на 10 лет, не меньше»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России Григорий Родченков Биатлон

Григорий Родченков считает, что российские спортсмены должны быть отстранены.

«Нет никаких сомнений в том, что – если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет – он отстранит их [российских спортсменов] на 10 лет, не меньше», – сказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории в интервью CNN.

Также он выступил за более строгий допинг-контроль со стороны федераций.

«Ряд федераций продолжают избегать выявления допинга и даже отказываются изучать биологические паспорта спортсменов, у которых есть отклонения в показателях крови.

Например, если бы российские лыжники и конькобежцы с аномальными показателями крови в паспортах были полностью расследованы, их бы отстранили от участия в Олимпийских играх.

Мы знаем, что коррупция широко распространена. Тяжелая и легкая атлетика – две постоянные проблемы.

Единственный способ положить этому конец – привлечь организаторов к ответственности в соответствии с антидопинговым законом Родченкова. Когда людей начнут сажать в тюрьму, коррупция пойдет на спад», – подчеркнул Родченков.

Уже забыли про Родченкова? Он вернулся с новой книгой – конечно, про российский допинг

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67 комментариев
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Гриша, там у НОК Испании нарушение антидопинга. Где от тебя и Хайо Зеппельта расследования?
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Из рубрики "педофил предлагает дополнительно наказать детей"
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Вот и Наш Григорий объявился!!!Честный и независимый не от кого.Интересно неужели только наши такие плохие.Вот недавно Испания отличилась...но у них нет Григория.
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Так покажите пример, Армстронг,Бэйлз,Вильямс и др.допингеры на иконку, в камеру.
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уберите психического, а то читать перестану.
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Человек похожий на Григория Родченкова. Хотя, уже и не похожий
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0
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А что не на 110?
+15
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Эксгумировали?
+13
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+12
Ответ Денис Давыдов
Я боюсь спросить кто тогда был главным у педофила 🤣
его хозяева с США
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Просто gniida
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0
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У редактора отличное чувство юмора, после дня слащавых постов чинуш в честь ОИ 2014 выложить пост Гриши - это зачет
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Иудушка подъехал.
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+10
Что ждёт норвежскую сборную по лыжам и биатлону?!
+10
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О, явился. А где так долго пребывал?
Прокат Маргариты, Алисы и других наших девочек не смог пережить?
И вообще он ли это? Под него теперь кто угодно косить может, поскольку где настоящий одному Богу известно😁
+7
0
+7
Не мелочитесь!
Отдайте сразу америкосам все олимпийское золото за прошедшие 30 лет и вперед лет на 10. Больше 10 лет вперед не вижу смысла, т.к. эти игры и мок дискредитировали себя по полной программе! Интерес к этим соревнованиям исчерпан...
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Провокатор вылез из своей норы((
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Ответ Оксана Васильева
Комментарий удален модератором
Не факт
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Из какого чулана его вытащили?
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Он еще живой? И как ему живется на предательских харчах...
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Ответ Алексей Карин
Просто gniida
Мягко сказано.
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Снова из чулана вылез. Может, про испанские допинги что скажешь?
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У США вся история началась с воровства...что удивляться это веками
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Ничего нового. Вся суть Америки - грабители и воры! Только грабежом и могут промышлять. Касалось бы это природных ресурсов, либо чужих медалей.
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МОК уже давно потерял свой авторитет...Т.к.является коррумпированной структурой,ручной для запада...А ты Гриша, ещё напоминаешь о себе?! Отсиделся,набрался "смелости",подал голос... Всё до поры до времени...
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У МОК уже давно авторитета нет, весь отдали с потрохами. Теперь только дешёвый зарабатывают перед хозяевами.
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Ответ arisstopane
а у россии с чего?...просто интересно)
А ты почитай, может поумнеешь, но это вряд ли
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Ответ Максим Попов
пожизненно надо отсранять, зачем дет садом заниматься, 10 лет это мало для наркоманов
В взрослых куда денете- Байлз, Вильямс, испанцев и еже с ними.
+4
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+4
Когда главный коррупционер рассуждает о коррупции, это так мило. Коррупционеры действительно сидели в тюрьме в единственной стране мира. В Сталинском СССР)) Потом Хрущёв выпустил всех демонов, и случилось то что случилось. Черный интернационал=белая гвардия=фашизм, конец социализму,конец дружбе народов.
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эта пр**, ещё пытается заработать себе очки и быть востребованым?
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Почему бы тебя самого неё посадить, Родченков? Ведь ты был частью этой системы годами и вышел сухим из воды, живёшь теперь на американских деньгах, кайфуешь и гадишь своей родине....Хуже подлеца найти сложно, Каспаров отдыхает!
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