Григорий Родченков: «Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, он отстранит российских спортсменов на 10 лет, не меньше»
Григорий Родченков считает, что российские спортсмены должны быть отстранены.
«Нет никаких сомнений в том, что – если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет – он отстранит их [российских спортсменов] на 10 лет, не меньше», – сказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории в интервью CNN.
Также он выступил за более строгий допинг-контроль со стороны федераций.
«Ряд федераций продолжают избегать выявления допинга и даже отказываются изучать биологические паспорта спортсменов, у которых есть отклонения в показателях крови.
Например, если бы российские лыжники и конькобежцы с аномальными показателями крови в паспортах были полностью расследованы, их бы отстранили от участия в Олимпийских играх.
Мы знаем, что коррупция широко распространена. Тяжелая и легкая атлетика – две постоянные проблемы.
Единственный способ положить этому конец – привлечь организаторов к ответственности в соответствии с антидопинговым законом Родченкова. Когда людей начнут сажать в тюрьму, коррупция пойдет на спад», – подчеркнул Родченков.
Уже забыли про Родченкова? Он вернулся с новой книгой – конечно, про российский допинг
Прокат Маргариты, Алисы и других наших девочек не смог пережить?
И вообще он ли это? Под него теперь кто угодно косить может, поскольку где настоящий одному Богу известно😁
Отдайте сразу америкосам все олимпийское золото за прошедшие 30 лет и вперед лет на 10. Больше 10 лет вперед не вижу смысла, т.к. эти игры и мок дискредитировали себя по полной программе! Интерес к этим соревнованиям исчерпан...