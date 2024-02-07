Григорий Родченков: «Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, он отстранит российских спортсменов на 10 лет, не меньше»

Григорий Родченков считает, что российские спортсмены должны быть отстранены.

«Нет никаких сомнений в том, что – если хочет иметь хоть какой-то авторитет – он отстранит их [российских спортсменов] на 10 лет, не меньше», – сказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории в интервью CNN.

Также он выступил за более строгий допинг-контроль со стороны федераций.

«Ряд федераций продолжают избегать выявления допинга и даже отказываются изучать биологические паспорта спортсменов, у которых есть отклонения в показателях крови.

Например, если бы российские лыжники и конькобежцы с аномальными показателями крови в паспортах были полностью расследованы, их бы отстранили от участия в Олимпийских играх.

Мы знаем, что коррупция широко распространена. Тяжелая и легкая атлетика – две постоянные проблемы.

Единственный способ положить этому конец – привлечь организаторов к ответственности в соответствии с антидопинговым законом Родченкова. Когда людей начнут сажать в тюрьму, коррупция пойдет на спад», – подчеркнул Родченков.

Уже забыли про Родченкова? Он вернулся с новой книгой – конечно, про российский допинг