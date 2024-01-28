Подчуфарова о бизнесе по пошиву экипировки: «В этом году мы в ноль вышли. Надеюсь, что будет прирост»

Ольга Подчуфарова рассказала, как развивается ее компания по пошиву спортивной экипировки.

— Как идут дела с бизнесом?

— В прошлом году все шло очень хорошо, теперь, когда я параллельно занимаюсь тренерством, процесс немного замедлился. Но довольна, как все запустилось. Вот, хожу сама.

— Кто из спортсменов пользуется вашей экипировкой?

— Многие: Катя Юрлова, Лариса Куклина и ряд региональных спортсменов. Все довольны. Мы открыты и готовы к сотрудничеству.

— Доход приносит?

— Приносит, в этом году мы в ноль вышли. Надеюсь, что будет прирост.

— Вы еще тренируете детей?

— Преимущественно детей, регион — Москва. Еще есть юношеский возраст. У меня небольшая группа из пяти человек. Когда мы уже на соревнованиях, то объединяемся с другими подгруппами, поэтому у нас собирается полноценная команда.

— Хотели бы дальше идти по тренерской карьере?

— Сложно сказать, потому что это первый год. Могу точно сказать: тренером работать намного сложнее, чем быть спортсменом. Я почувствовала себя так. Это интересно с точки зрения интеллектуального развития, но также есть и другие факторы, о которых надо подумать. И да, и нет — мой ответ, — сказала .