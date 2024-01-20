Наталия Шевченко: «Муж весь вечер ныл, что я упала и не заехала в тройку позавчера. Я ему сказала: «Ничего, спринт я выигрываю». И вот выиграла»

Наталия Шевченко высказалась о победе в спринте на Кубке России в Ижевске.

«С двумя нолями быть дальше шестерки – даже тройки – я считаю, это плохой результат.

Последний круг работала на максимум. Стадион очень сильно снежный – главное было не упасть, потому что ноги уже не держали. Конечно, рада.

Вчера муж весь вечер ныл насчет того, что я упала и не заехала в тройку позавчера. Я ему сказала: «Ничего, спринт я выигрываю». И вот выиграла.

Сегодня вообще осторожничала на спусках, где-то даже шла в полураскрытом виде, потому что большие сугробы, вероятность запнуться о снег, упасть очень велика. Думаю, сегодня все осторожно шли.

Стреляла дольше среднего, чем обычно стреляю. Лежа зависла на последних двух выстрелах, но последний габарит закрылся. А стоя выбеливала уже каждый выстрел аккуратно, чтобы был ноль.

У меня уже было много гонок с нолями, тем более это спринт. Обычная, проходящая гонка.

Надеюсь, на завтра силы еще остались. Все-таки желтую майку надо сохранять», – сказала Шевченко в эфире « ».