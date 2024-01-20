Наталия Шевченко: «Муж весь вечер ныл, что я упала и не заехала в тройку позавчера. Я ему сказала: «Ничего, спринт я выигрываю». И вот выиграла»

Теги сборная России жен Кубок России Матч ТВ Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталия Шевченко высказалась о победе в спринте на Кубке России в Ижевске.

«С двумя нолями быть дальше шестерки – даже тройки – я считаю, это плохой результат.

Последний круг работала на максимум. Стадион очень сильно снежный – главное было не упасть, потому что ноги уже не держали. Конечно, рада.

Вчера муж весь вечер ныл насчет того, что я упала и не заехала в тройку позавчера. Я ему сказала: «Ничего, спринт я выигрываю». И вот выиграла.

Сегодня вообще осторожничала на спусках, где-то даже шла в полураскрытом виде, потому что большие сугробы, вероятность запнуться о снег, упасть очень велика. Думаю, сегодня все осторожно шли.

Стреляла дольше среднего, чем обычно стреляю. Лежа зависла на последних двух выстрелах, но последний габарит закрылся. А стоя выбеливала уже каждый выстрел аккуратно, чтобы был ноль.

У меня уже было много гонок с нолями, тем более это спринт. Обычная, проходящая гонка.

Надеюсь, на завтра силы еще остались. Все-таки желтую майку надо сохранять», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ». 

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11 комментариев
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Отличный мотиватор к победе... (как выяснилось) - ноющий муж!))))) Насте Гореевой нужно неделями на Карима ныть, чтобы опять забЕгал)))
+16
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Ты ведь лыжница,Наталия; не должна бояться спусков,чай Ижевск не Оберхоф.Вот там есть спуски.).А сегодня есть чем порадоваться в семье.
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Наталья молодец, с мужем не шути , говорит нужны медали, значит беги быстрее и стреляй точнее, ты можешь, на радость Шашилову, а так конечно поздравления- с медалью.
+3
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+3
Ответ Angry_bear
Отличный мотиватор к победе... (как выяснилось) - ноющий муж!))))) Насте Гореевой нужно неделями на Карима ныть, чтобы опять забЕгал)))
лишит Карима доступа в постель )
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Ответ evgeniy
Бедный муж))
Уже не бедный:-)
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Бедный муж))
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Наташа лыжница и ее подготовка отличается от биатлонисток…. Терпежка сработала на рыхлом снеге
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Ответ evgeniy
Бедный муж))
Что надо муж))))
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завтра будет ещё тяжелее...
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Ответ DeGrig
лишит Карима доступа в постель )
Тоже вариант)
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