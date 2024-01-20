Наталия Шевченко: «Муж весь вечер ныл, что я упала и не заехала в тройку позавчера. Я ему сказала: «Ничего, спринт я выигрываю». И вот выиграла»
Наталия Шевченко высказалась о победе в спринте на Кубке России в Ижевске.
«С двумя нолями быть дальше шестерки – даже тройки – я считаю, это плохой результат.
Последний круг работала на максимум. Стадион очень сильно снежный – главное было не упасть, потому что ноги уже не держали. Конечно, рада.
Вчера муж весь вечер ныл насчет того, что я упала и не заехала в тройку позавчера. Я ему сказала: «Ничего, спринт я выигрываю». И вот выиграла.
Сегодня вообще осторожничала на спусках, где-то даже шла в полураскрытом виде, потому что большие сугробы, вероятность запнуться о снег, упасть очень велика. Думаю, сегодня все осторожно шли.
Стреляла дольше среднего, чем обычно стреляю. Лежа зависла на последних двух выстрелах, но последний габарит закрылся. А стоя выбеливала уже каждый выстрел аккуратно, чтобы был ноль.
У меня уже было много гонок с нолями, тем более это спринт. Обычная, проходящая гонка.
Надеюсь, на завтра силы еще остались. Все-таки желтую майку надо сохранять», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».