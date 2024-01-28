Юрлова-Перхт о «Гонке звезд»: «Это уникальная возможность встретиться и любителям, и профессионалам, и людям, которые не имеют прямого отношения к спорту»

Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от выступления в «Матч ТВ Гонке звезд».

— Хотела бы выразить огромную благодарность организатором, потому что считаю, что такие гонки нужно проводить как можно чаще.

Действительно, это уникальная возможность встретиться и любителям, и профессиональным спортсменам, и людям, которые не имеют прямого отношения к спорту. Вдвойне круто, что мы сегодня стали победителями.

— Действующему спортсмену такие гонки идут в плюс?

— Думаю, что любой старт всегда в плюс. И любой участник здесь мог навязать конкуренцию, потому что в таких гонках все непредсказуемо, — сказала Юрлова‑Перхт.

«Гонка звезд». Юрлова-Перхт и Кондаранцев победили, Малышко и Журова – 2-е, Маковеев и Жукова – 3-и