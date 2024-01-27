Бьорндалену исполнилось 50 лет: «Отношусь к этому спокойно. В молодости казалось, что быть взрослее на 5 лет – это уже старость»

Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии Биатлон

Уле Эйнару Бьорндалену исполнилось 50 лет.

Норвежец – самый титулованный биатлонист в истории. На его счету 8 побед на Олимпийских играх, 20 – на чемпионатах мира, 6 – в общих зачетах Кубка мира.

«Да, 50 лет. Отношусь к этому спокойно. Когда я был молод, казалось, что быть взрослее на 5 лет – это уже старость. А сейчас у меня есть друзья, которым 65 и 70, но в них еще горит искра, интерес к жизни», – сказал Бьорндален в интервью Drammens Tidende за несколько дней до своего дня рождения.

«Было очень трудно завершать карьеру. Я был профессионалом с 12 лет и, конечно, соскучился по соревнованиям», – отметил он.

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8 комментариев
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Легенда.
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Здоровья УЭБу. Пусть помнит - настоящая жизнь начинается после шестидесяти :)
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Уле Эйлат, красавчик во все времена, Фуркад и Бë не стоят рядом!
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Уле Эйнар*
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Легенда!!!
Уже 50
Первая моя просмотренная полностью зимняя олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
Когда всё золото Уле Эйнар там забрал.
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