Бьорндалену исполнилось 50 лет: «Отношусь к этому спокойно. В молодости казалось, что быть взрослее на 5 лет – это уже старость»

Уле Эйнару Бьорндалену исполнилось 50 лет.

Норвежец – самый титулованный биатлонист в истории. На его счету 8 побед на Олимпийских играх, 20 – на чемпионатах мира, 6 – в общих зачетах Кубка мира.

«Да, 50 лет. Отношусь к этому спокойно. Когда я был молод, казалось, что быть взрослее на 5 лет – это уже старость. А сейчас у меня есть друзья, которым 65 и 70, но в них еще горит искра, интерес к жизни», – сказал Бьорндален в интервью Drammens Tidende за несколько дней до своего дня рождения.

«Было очень трудно завершать карьеру. Я был профессионалом с 12 лет и, конечно, соскучился по соревнованиям», – отметил он.