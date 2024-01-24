В норвежском суде представили прослушку звонков Бьорндалена и экс-главы IBU Бессеберга о допинге в России

Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира по биатлону сборная Норвегии допинг IBU Андерс Бессеберг Биатлон

В суде представили прослушку звонков Бьорндалена и экс-главы IBU о допинге в РФ.

Сейчас в Норвегии идет суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

Во вторник был обнародован телефонный разговор Бессеберга с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Уле Эйнаром Бьорндаленом. 18 декабря 2017 года они обсуждали соревнования в Тюмени, которая принимала финал Кубка мира-2017/18, но при этом ранее лишилась права проведения ЧМ-2021.

В то время ряд спортсменов выступали против поездки в Россию на фоне допинг-санкций к стране. Они призывали IBU перенести соревнования.

«Меня интересуют несколько вопросов по России и допингу. Почему IBU не реагирует на их действия? Прежде всего, у них в стране нет действующей антидопинговой системы. Или она есть сейчас?» – сказал Бьорндален в звонке Бессебергу в 2017-м.

Бессеберг в свою очередь ответил, что тогда российских спортсменов начали тестировать под контролем антидопингового агентства в Великобритании и что фактически Россия имела право подать заявку на чемпионат мира, но не могла претендовать на Олимпийские игры: «Они могут подавать заявку на ЧМ. И нет ничего, что мешало бы одобрить ее, даже сейчас [заявку] на Кубок мира. Кто-то понимает это, а кто-то нет. В этом плане есть сложности».

После того, как разговор был прослушан в суде, Бьорндален прокомментировал ситуацию.

«Считаю это (прослушку) отвратительным. Но в то же время я не сказал Андерсу Бессебергу ничего такого, за что было бы страшно.

Каждый раз, когда я звонил Андерсу, он в большинстве случаев отвечал на звонки. Он всегда отстаивал свою точку зрения и говорил то, что считал правильным. Я около 20 лет представлял интересы спортсменов и делал это потому, что сам был им и входил в комиссию атлетов», – заявил Бьорндален.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

«Бессеберг был пьян – и я понял, что лучше остерегаться русских». Новые детали суда над боссом биатлона

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если честной ни фига не понял. Но очень интересно
+17
-2
+15
Ответ buba 99
Если честной ни фига не понял. Но очень интересно
Когда нечего предъявить, то такую вот фигню публикуют. Из этого разговора мы узнали, что Бессеберг чист, а в Норвегии отсутствует свобода
+12
-1
+11
А зачем, если по результатам прослушки всё нормально?
+6
-1
+5
а чё, можно прослушивать теперь )))?
+3
0
+3
Ответ Caerly
А зачем, если по результатам прослушки всё нормально?
Быть может обвинение подводит к какой-то логической цепочке...
+1
0
+1
Никогда такого не было, и вот опять😁
+2
-2
0
главный допинг - это призовые...недавно будущая чета халили выиграла три миллиона...им очень надо было, вот и рвали жилы...
0
0
0
как я понимаю, бьёрндалину дали понять, что есть и другие прослушки ЕГО разговоров, склоняя к даче показаний на бессерберга...
0
0
0
Ответ Guillermo
Когда нечего предъявить, то такую вот фигню публикуют. Из этого разговора мы узнали, что Бессеберг чист, а в Норвегии отсутствует свобода
Свободу Бессебергу!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий