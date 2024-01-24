В норвежском суде представили прослушку звонков Бьорндалена и экс-главы IBU Бессеберга о допинге в России

В суде представили прослушку звонков Бьорндалена и экс-главы IBU о допинге в РФ.

Сейчас в Норвегии идет суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

Во вторник был обнародован телефонный разговор Бессеберга с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Уле Эйнаром Бьорндаленом. 18 декабря 2017 года они обсуждали соревнования в Тюмени, которая принимала финал Кубка мира-2017/18, но при этом ранее лишилась права проведения ЧМ-2021.

В то время ряд спортсменов выступали против поездки в Россию на фоне допинг-санкций к стране. Они призывали IBU перенести соревнования.

«Меня интересуют несколько вопросов по России и допингу. Почему IBU не реагирует на их действия? Прежде всего, у них в стране нет действующей антидопинговой системы. Или она есть сейчас?» – сказал Бьорндален в звонке Бессебергу в 2017-м.

Бессеберг в свою очередь ответил, что тогда российских спортсменов начали тестировать под контролем антидопингового агентства в Великобритании и что фактически Россия имела право подать заявку на чемпионат мира, но не могла претендовать на Олимпийские игры: «Они могут подавать заявку на ЧМ. И нет ничего, что мешало бы одобрить ее, даже сейчас [заявку] на Кубок мира. Кто-то понимает это, а кто-то нет. В этом плане есть сложности».

После того, как разговор был прослушан в суде, Бьорндален прокомментировал ситуацию.

«Считаю это (прослушку) отвратительным. Но в то же время я не сказал Андерсу Бессебергу ничего такого, за что было бы страшно.

Каждый раз, когда я звонил Андерсу, он в большинстве случаев отвечал на звонки. Он всегда отстаивал свою точку зрения и говорил то, что считал правильным. Я около 20 лет представлял интересы спортсменов и делал это потому, что сам был им и входил в комиссию атлетов», – заявил Бьорндален.

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