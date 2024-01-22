«Иногда сложно сдержать гнев». Фийон-Майе бросил винтовку и палки, финишировав 4-м в масс-старте на Кубке мира

Кентен Фийон-Майе, бросивший винтовку после гонки, высказался о гневе и злости.

21 января на этапе Кубка мира в Антхольце проходил масс-старт – французский биатлонист стал четвертым, не допустив промахов. Покинув трассу, он швырнул лыжные палки на снег, а винтовку небрежно кинул на стойку, после чего оружие упало.

«Я был сильно разочарован после гонки, так как упустил, возможно, первую победу в сезоне или по меньшей мере подиум. Я очень разозлился. Если вы побеждаете, то делитесь своей радостью. А иногда сложно сдержать гнев внутри», – приводит слова Фийона-Майе TV2.

«Это не слишком красиво, но оружие было пустым и разобранным. Думаю, что все в порядке. И хотя такой ситуации быть не должно, я не считаю, что он должен понести какое-то наказание», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион и эксперт TV2 Уле Эйнар Бьорндален.

Тренер сборной Франции Симон Фуркад отметил, что у команды были трудности с лыжами в этой гонке.

«Проблема не была связана с физическим состоянием. Он (Фийон-Майе) был близок ко второму месту, и неудача в этом – не его вина. Вся команда сервисменов приносит ему извинения», – цитирует Симона Фуркада Nordic Magazine.

Звезда биатлона из Норвегии случайно выстрелил в отеле: все закончилось полицией, слезами и отстранением