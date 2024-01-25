Генсекретарь IBU Кобб о деле Бессеберга: «Слухи об охотничьих поездках и проститутках были известны всей биатлонной общественности»

В IBU рассказали, когда появились слухи об Андерсе Бессеберге и проститутках.

Сейчас в Норвегии идет суд на Бессебергом, которого обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Сообщалось, что функционер принимал подарки за свою работу, в том числе услуги проституток и охотничьи поездки.

Генеральный секретарь IBU Макс Кобб, выступающий в суде в качестве свидетеля, ответил на вопрос прокурора о том, видел ли он проституток на мероприятиях IBU.

– Очень сложно сказать, были ли они проститутками, ведь мы не видели, чем они занимаются. Но могу сказать, что несколько десятилетий ходили слухи о действиях Бессеберга на международных соревнованиях. В том числе о проститутках, которых ему, как говорилось, предлагали в различных оргкомитетах. Эта информация поступала из многих источников.

– Вы как-то отреагировали на это?

– Это было в начале 2000-х. Тогда я еще не руководил [федерацией биатлона] в США и не входил в совет IBU. Всей биатлонной общественности были известны слухи об охотничьих поездках и проститутках. Поэтому здесь не на что было проливать свет, – рассказал Кобб.

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