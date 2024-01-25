Генсекретарь IBU Кобб о деле Бессеберга: «Слухи об охотничьих поездках и проститутках были известны всей биатлонной общественности»

Теги IBU Андерс Бессеберг Макс Кобб Биатлон

В IBU рассказали, когда появились слухи об Андерсе Бессеберге и проститутках.

Сейчас в Норвегии идет суд на Бессебергом, которого обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). Сообщалось, что функционер принимал подарки за свою работу, в том числе услуги проституток и охотничьи поездки.

Генеральный секретарь IBU Макс Кобб, выступающий в суде в качестве свидетеля, ответил на вопрос прокурора о том, видел ли он проституток на мероприятиях IBU.

– Очень сложно сказать, были ли они проститутками, ведь мы не видели, чем они занимаются.  Но могу сказать, что несколько десятилетий ходили слухи о действиях Бессеберга на международных соревнованиях. В том числе о проститутках, которых ему, как говорилось, предлагали в различных оргкомитетах. Эта информация поступала из многих источников.

– Вы как-то отреагировали на это?

– Это было в начале 2000-х. Тогда я еще не руководил [федерацией биатлона] в США и не входил в совет IBU. Всей биатлонной общественности были известны слухи об охотничьих поездках и проститутках. Поэтому здесь не на что было проливать свет, – рассказал Кобб.

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7 комментариев
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Ответ Comeon!
Всей, господин Аркаимец, всей кроме вас.
"Словно мухи по домам, бродят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по умам".))
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А мне нравятся такие суды: все и так знают.
Нормальный подход. И теперь ты доказывай, что не верблюд.
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Ответ Alex1104
А мне нравятся такие суды: все и так знают. Нормальный подход. И теперь ты доказывай, что не верблюд.
А это не суд говорит, а общественная организация.
Шила в мешке не утаишь, щедрая привязанность Беса к РФ была широко известна среди тех, кто минимально интересуется биатлоном. Пока отмазывать от допинг-скандалов не стал, всех устраивало.
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Ответ Аркаимец
Штатовец сдал контору окончательно. Получается всех, все устраивало, но ровно до момента, когда дед вполне по совести повел себя с СБР. Шапито продолжает разоблачать само себя.
Ты устав IBU почитай, и список членов, которые избирают руководство. Там не только Норвегия, Германия и Франция, а ещё 40+ мелких биатлонных стран, класса Ливана или Чили, которые даже в соревнованиях толком не учавствуют, но избирают руководство. Такие зиц-председатели, хоть чёрта лысого поддержат, лишь бы конвертик принесли.
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