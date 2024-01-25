IBU пожизненно отстранит Бессеберга от права занимать должности в организации
Международный союз биатлонистов (IBU) пожизненно отстранит бывшего президента организации Андерса Бессебрга от права занимать какие-либо должности.
Об этом сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.
Также IBU намерена оштрафовать Бессеберга на 1,1 млн норвежских крон (около 96 тысяч евро).
Сейчас в Норвегии идет суд на Бессебергом, которого обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.
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"– Проще говоря: может ли общество исключить человека, который больше не является членом ассоциации?"
И оштрафовать тоже, кстати.
Бессерберг сейчас не имеет никакого отношения к ИБУ. Как они его могут "оштрафовать"?
Гражданский иск, конечно, можно попробовать, тем более он "не хотел вводить санкции против России в 2018 году"