IBU пожизненно отстранит Бессеберга от права занимать должности в организации

Международный союз биатлонистов (IBU) пожизненно отстранит бывшего президента организации Андерса Бессебрга от права занимать какие-либо должности.

Об этом сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

Также IBU намерена оштрафовать Бессеберга на 1,1 млн норвежских крон (около 96 тысяч евро).

Сейчас в Норвегии идет суд на Бессебергом, которого обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

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