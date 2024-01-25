IBU пожизненно отстранит Бессеберга от права занимать должности в организации

Теги IBU Андерс Бессеберг Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) пожизненно отстранит бывшего президента организации Андерса Бессебрга от права занимать какие-либо должности.

Об этом сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

Также IBU намерена оштрафовать Бессеберга на 1,1 млн норвежских крон (около 96 тысяч евро).

Сейчас в Норвегии идет суд на Бессебергом, которого обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

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8 комментариев
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Зато водочки попил, девушек полапал, икорки поел
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Пауки в банке , пусть хоть все там они друг друга сожрут
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Напугали кота сосиской.
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Вот так, мистер Аркаимец. А вы говорите.
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ещё надо наказывать норвегию, за то что страна доставляют в мир много коррупционных руководителей. Кто бы чем бы не руководил он коррупционер в итоге.
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А сколько лет дедушке?! Он и сам уже не пойдёт, смысл отстранять. Он своё отруководил с 92 года по 2018
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Ну сейчас смело по публичным домам можно.
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В источнике:
"– Проще говоря: может ли общество исключить человека, который больше не является членом ассоциации?"
И оштрафовать тоже, кстати.
Бессерберг сейчас не имеет никакого отношения к ИБУ. Как они его могут "оштрафовать"?
Гражданский иск, конечно, можно попробовать, тем более он "не хотел вводить санкции против России в 2018 году"
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