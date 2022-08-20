Прокурор норвежской службы по расследованию экономических преступлений: «Надеемся завершить расследование дела Бессеберга в ближайшее время, но трудно назвать точную дату»

Теги Кубок мира по биатлону допинг IBU Андерс Бессеберг Биатлон

В Норвежском национальном управлении по расследованиям и судебному преследованию экономических и экологических преступлений рассказали о рассмотрении дела экс-главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.

Расследование в отношении Бессеберга связано с возможными фактами коррупции и защиты интересов России в допинговых вопросах.

«Дело еще расследуется. Это требует времени в том числе потому, что необходимо получить информацию из нескольких стран.

Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но трудно назвать точную дату», – сообщила прокурор Марианна Дюпесланд. 

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