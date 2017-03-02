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    Тюмень лишена права проведения чемпионата мира-2021

    Теги СБР IBU Александр Кравцов стадион Жемчужина Сибири (Тюмень) ЧМ-2021

    Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что решение исполкома IBU о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу.

    «IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», – сказали в пресс-службе.

    «СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения. Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс», – сказал президент СБР Александр Кравцов.

    Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные соревнования до окончания расследования по допингу.

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