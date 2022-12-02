Бьорндален о словах Бо: «Биатлон должен быть здоровым видом спорта. Нехорошо, если спортсмены готовы так рисковать»

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал слова Йоханнеса Бо о готовности выступать на Кубке мира даже с ковидом.

В частности, Бо отметил, что не хочет проигрывать слишком много очков в общем зачете – с учетом новой системы их начисления.

«Во-первых, это немного шокирует. Во-вторых, я считаю это недоработкой со стороны IBU (Международного союза биатлонистов). Потому что такого не должно быть.

Я входил в комитет спортсменов IBU более 20 лет, и когда Йоханнес Бо делает такое заявление, значит, что-то пошло не так.

Биатлон должен быть здоровым видом спорта. В конечном счете у нас должен быть победитель, но если спортсмены готовы так сильно рисковать, подвергая здоровье опасности, чтобы выиграть общий зачет Кубка мира – это нехорошо», – сказал Бьорндален.

Йоханнес Бо о пропуске гонок: «Не могу позволить себе не выйти на старт, даже с ковидом. Не хочется проигрывать на Кубке мира с разницей в 20 очков»

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