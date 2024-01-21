Шевнина после серебра в масс-старте: «Запас еще есть, это пока не лучшие кондиции. Через голову не прыгаем, идем постепенно в гору»

Теги сборная России жен Сергей Коновалов Кубок России Полина Шевнина Биатлон

Полина Шевнина рассказала, как ей удалось выиграть серебро на этапе Кубка России.

Сегодня биатлонистка стала второй в большом масс-старте в Ижевске. Победила Виктория Сливко.

«Хочу сказать большое спасибо моему мужу, который приехал на гонку буквально за пять минут до старта. Я сначала бросила бороться (на финишном круге), но потом вспомнила, как у меня Сережа (Коновалов, тренер сборной ХМАО-Югры и экс-тренер сборной России – Sports.ru) в 2004 году в масс-старте вырывал бронзу.

Это придало мне сил. И я такая: я не должна его подвести! И на последнем подъеме уже на морально-волевых, как говорится. Все силы отдала на трассе.

Запас еще есть, это пока не самые лучшие кондиции. Еще идет разгон. Через голову не прыгаем, идем постепенно в гору», – сказала Шевнина в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария
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Молодец!
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Бьётся за возвращение в сборную вместо новоявленных недоросших, назло многим.
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Смешно как! Как она вспомнила, что было в 2004 году? Ей тогда было лет 5? Ну когда Серёжа бронзу вырывал?
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