Лариса Куклина: «Сезон не задался с самого начала, но я верю Каминскому, что пик формы подойдет к Спартакиаде»

Теги сборная России сборная России жен Спартакиада Юрий Каминский Кубок России Лариса Куклина Эдуард Латыпов Полина Шевнина Биатлон

Лариса Куклина рассчитывает выйти на пик формы к Спартакиаде.

Сегодня биатлонистка стала третьей в большом масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске. Победила Виктория Сливко, второе место заняла Полина Шевнина.

«Я очень надеюсь, что реально все невзгоды позади. Потому что этот сезон не задался с самого начала, но я верю Юрию Михайловичу Каминскому, нашему тренеру, что все-таки подойдет пик формы к Спартакиаде (гонки пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте – Sports.ru).

Всегда хочешь как лучше, стараешься чуть больше, чем в предыдущий год. Весь этот год я полностью протренировалась с мужчинами, выполнила всю их нагрузку. Рядом с Эдуардом Латыповым – нагрузка у меня ничем не отличалась. И вот как раз это желание сильно меня захлестнуло. Но, надеюсь, что как раз к Спартакиаде скорость начинает появляться, мышцы начинают приходить в норму.

Мне не хватает силовой мощности в финишном створе с Полиной (Шевниной), да и не только с Полиной. Но сейчас такая готовность – что смогла, то показала», – сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

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6 комментариев
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Одни и те же ответы...ничего нового..
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Да ты, мать, и в молодые годы была отнюдь не Нойнер)))
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Такое ощущение, что подобные слова от Ларисы я слышал в предыдущие 5-6 лет.)
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Лариса потихоньку выходит на пик к спартакиаде сегодня показала 9 скорость что для нее хороший показатель, удачи на спартакиаде!
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давай Лариса, жги
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Ахахаха
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