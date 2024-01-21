Самуэльссон о 17-м месте в сингл-миксте: «Сейчас у меня большие проблемы со стрельбой. Я чувствую себя неуверенно, и это расстраивает»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции Муна Брурссон Себастьян Самуэльссон Антхольц Биатлон

Себастьян Самуэльссон рассказал, что потерял уверенность в стрельбе.

Шведские биатлонисты заняли 17-е место в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Антхольце. Самуэльссон, как и Мона Брурссон, зашел на штрафной круг. 

«Сейчас у меня большие проблемы со стрельбой. У меня был плохой день в четверг и плохой день сегодня. Я чувствую себя неуверенно, когда выхожу на стрельбище, и это расстраивает.

Из-за высоты здесь приходится дышать чаще, когда приходишь на стрельбу. Это дополнительная нагрузка. Но я должен справляться с этим гораздо лучше, чем получается сейчас. Мне нужно вернуть хорошие ощущения при стрельбе», – сказал Самуэльссон.

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4 комментария
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Лапонька, мы это всегда знали: фееришь в декабре, а дальше как уж пойдет.
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