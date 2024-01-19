Кубок мира. Сингл-микст. Тандревольд и Кристиансен пробегут за Норвегию, Симон и Жаклен – за Францию, Брурссон и Самуэльссон – за Швецию

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20 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет сингл-микст.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Сингл-микст

Начало – 14:55 по московскому времени, прямая трансляция – на Eurovision Sports и Okko.

Старт-лист

1. Швеция (Муна Брурссон, Себастьян Самуэльссон)

2. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Ветле Шостад Кристиансен)

3. Франция (Жюлия Симон, Эмильен Жаклен)

4. Словения (Лена Репинч, Миха Довжан)

5. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер)

6. Швейцария (Аита Гаспарин, Джеймс Пакаль)

7. Германия (Ванесса Фойгт, Юстус Штрелов)...

11. Италия (Ребекка Пасслер, Лукас Хофер)...

22. Южная Корея (Екатерина Аввакумова, Тимофей Лапшин)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Дата проведения
20 января, 14.55
Онлайн гонки

Этап 6, Антхольц, Италия. Эстафета

1 комментарий
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интересно,а глаза у Аввакумовой и Лапшина не стали "косыми"?)))
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