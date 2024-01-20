Бабиков о конкуренции с белорусами: «Нисколько не обижаемся на них – только самим хочется работать лучше и побеждать»

Теги сборная России Кубок России сборная Беларуси Антон Бабиков Александр Поварницын Антон Смольский Биатлон

Антон Бабиков прокомментировал серебро в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

– Мне даже не говорили, кто лидер. Сегодня тяжелая трасса. Я видел перед собой Поварницына и пытался его догнать, понимая, что нужно какие-то цели ставить перед собой – не думать о лидере.

– Помогло, что Поварницын собрал на себя весь снег?

– Ну весь не весь... Да, психологически было легче: видишь спину – пытаешься догнать, – сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

– Рад, что сегодня все относительно сложилось. Хотел показать результат перед небольшой паузой, чтобы быть более уверенным в подготовке.
Допустил ошибку стоя, но все равно на трассе получалось хорошо бороться, несмотря на сложные условия.

– Я критиковал сборную России, потому что мы опять проиграли белорусам. Весь январь проигрываем белорусам – это больно. Согласитесь?

– Соглашусь, что это больно. Это ваша работа – нас критиковать. Надо отдать должное – у белорусов очень хорошо получилось в Раубичах. Там у них лучше всех выглядел Смольский, а остальные ребята не так ярко выступали, а теперь заболел Смольский, а ребята прибавили. Получилась хорошая смена лидерства. Это очень сильная команда, их хочется поздравить, что они не за счет одного спортсмена держатся, а у них все прекрасно выступают.

Нас радует конкуренция, мы не теряем мотивации, нисколько не обижаемся на них – только самим хочется работать лучше и побеждать.

– Насколько сегодня было сложно передвигать на лыжах по такой каше?

– Я сегодня уже тут третий час нахожусь – пришел откатывать лыжи за два часа до старта. 15 км накатал еще до гонки, вкатился, вработался. И на дистанции получалось работать. Может, не совсем идеальную гонку провести, но достойно побороться, – добавил Бабиков.

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7 комментариев
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Приятно читать спортсмена, который понимает над чем нужно работать. А парни из Беларуси и вправду в этом сезоне хороши.
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Если на кого и обижаться,то только на самих себя.
Стрельба отвратительная почти у всех в этом сезоне.
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"Нас радует конкуренция, мы не теряем мотивации, нисколько не обижаемся на них – только самим хочется работать лучше и побеждать." ---- за такие здравые слова только обнять Антона охота. Приятно, умничка.
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Спасибо Антону за гонку,за борьбу.
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Ответ Eduard Rastryopin
Если на кого и обижаться,то только на самих себя. Стрельба отвратительная почти у всех в этом сезоне.
Это в точку; да,сегодня был ветер,но стабильно дул в одну сторону,порывов не было,могли получше отстреляться даже при таком.У нас вот ветер с вечера задувает,так задувает,не то что там.)
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Ну так просите со стороны российских спортсменов допустить беларусов на спартакиаду. Пускать в МС по спортивному, а не национальному принципу. Дать беларусам призовые и зачет на КР и ЧР.
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