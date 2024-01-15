«После стрельбы я подумала: «Вау, Ингрид, как же ты хороша». Но затем увидела, что остальные тоже». Тандревольд о серебре в пасьюте

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен сборная Италии Лиза Виттоцци Ингрид Ланмарк Тандревольд Юни Арнеклейв Рупольдинг Биатлон

Ингрид Ланмарк Тандревольд поделилась эмоциями после серебра на Кубке мира.

14 января норвежская биатлонистка стала второй в пасьюте в Рупольдинге. На финише она уступила 0,7 секунды итальянке Лизе Виттоцци.

«После [заключительной] стрельбы я подумала: «Вау, Ингрид, как же ты хороша», но затем увидела, что остальные справились так же хорошо. Перед финишем пришлось начинать все сначала.

Быть среди двух норвежек на подиуме (бронзу взяла Юни Арнеклейв – Sports.ru) – это двойная радость», – сказала Тандревольд.

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1 комментарий
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Вау......, подумала Лиза после финиша-я еще лучше.
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