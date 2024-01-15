«После стрельбы я подумала: «Вау, Ингрид, как же ты хороша». Но затем увидела, что остальные тоже». Тандревольд о серебре в пасьюте

Ингрид Ланмарк Тандревольд поделилась эмоциями после серебра на Кубке мира.

14 января норвежская биатлонистка стала второй в пасьюте в Рупольдинге. На финише она уступила 0,7 секунды итальянке Лизе Виттоцци.

«После [заключительной] стрельбы я подумала: «Вау, Ингрид, как же ты хороша», но затем увидела, что остальные справились так же хорошо. Перед финишем пришлось начинать все сначала.

Быть среди двух норвежек на подиуме (бронзу взяла Юни Арнеклейв – Sports.ru) – это двойная радость», – сказала Тандревольд.