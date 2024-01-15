Ханна Оберг сообщила о травме колена. Она занимается с физиотерапевтом, чтобы подготовиться к ЧМ

Ханна Оберг рассказала о травме колена после гонки на Кубке мира по биатлону.

Накануне на этапе в Рупольдинге шведка заняла восьмое место в пасьюте.

– Когда мы выступали в Идре (ноябрьский предсезонный турнир – Sports.ru), я ощутила что-то в колене. Было трудно, но на соревнованиях это меня не беспокоило.

Сейчас (в пасьюте в Рупольдинге – Sports.ru), собираясь уходить с лежки, я вновь почувствовала боль. В середине гонки было сложно набрать ход.

– Как это влияет на тренировки?

– Не могу бежать. Но могу делать все остальное.

Если не восстановиться за неделю, то дальше уже кажется, что это займет время, – сказала Оберг.

Сейчас биатлонистка занимается с физиотерапевтом, чтобы подготовиться к чемпионату мира по биатлону. Он пройдет в чешском Нове-Место с 7 по 18 февраля.