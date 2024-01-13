Максимов о командной гонке: «Формат интересен, но молодые, которые сейчас бегут, не понимают сути»

Максим Максимов заявил, что молодые биатлонисты не понимают суть командной гонки.

Соревнования в этой дисциплине проводились 12 января на чемпионате России в Чайковском. Согласно правилам, на старт одновременно выходили по четыре человека из каждой команды.

«Сам раньше бегал в командной гонке, они проходили интересно. Был случай, что я пробежал в команде быстрее, чем собственный спринт. Я тогда был юниором, и мне попаслись такие мэтры, как Андрей Падин, Владимир Бектуганов. Эти люди тогда уже были в сборной.

Формат интересен, но молодые люди, которые сейчас бегут, не понимают сути гонки. Это гонка одного спортсмена – того, который «капает» на финише. Финишный круг бежит именно он. Многие лидеры не устают от таких гонок, а тот, кто слабее, сильно ощущает на себе все сложности, – сказал тренер сборной России Максимов.

В нашем биатлоне вернули гонку, которая давно забыта. Может, забыта не зря?