Максимов о командной гонке: «Формат интересен, но молодые, которые сейчас бегут, не понимают сути»

Теги сборная России сборная России жен чемпионат России Максим Максимов Андрей Падин Биатлон

Максим Максимов заявил, что молодые биатлонисты не понимают суть командной гонки.

Соревнования в этой дисциплине проводились 12 января на чемпионате России в Чайковском. Согласно правилам, на старт одновременно выходили по четыре человека из каждой команды.

«Сам раньше бегал в командной гонке, они проходили интересно. Был случай, что я пробежал в команде быстрее, чем собственный спринт. Я тогда был юниором, и мне попаслись такие мэтры, как Андрей Падин, Владимир Бектуганов. Эти люди тогда уже были в сборной.

Формат интересен, но молодые люди, которые сейчас бегут, не понимают сути гонки. Это гонка одного спортсмена – того, который «капает» на финише. Финишный круг бежит именно он. Многие лидеры не устают от таких гонок, а тот, кто слабее, сильно ощущает на себе все сложности, – сказал тренер сборной России Максимов.

В нашем биатлоне вернули гонку, которая давно забыта. Может, забыта не зря?

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2 комментария
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суть одна - можно на халяву получить медальку...
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все они понимают
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